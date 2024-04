Alexis Sánchez está brillando en el Inter de Milán, pero se acerca cada vez más a un momento clave. El Niño Maravilla termina su contrato con el Nerazzurri al final de la temporada y, por ahora, no ha tenido propuestas para renovar.

La situación ha generado que el nombre del chileno aparezca en diversos lugares, incluidos viejos conocidos. En los últimos días se conoció que River Plate se entusiasman con el retorno del tocopillano, aunque no han existido contactos entre ambas partes. Esto tiene a algunos ilusionados y a otros no tanto, como es el caso del Tano Pasman.

El recordado hincha, que se hiciera popular con el descenso de los Millonarios, se refirió al posible retorno del Niño Maravilla al club. Y para sorpresa de muchos, le dio un portazo a la idea por las experiencias anteriores.

Tano Pasman no quiere que Alexis Sánchez repita el error de otros en River Plate

Los rumores sobre un posible regreso de Alexis Sánchez a River Plate se han hecho fuerte en Argentina. Ante esto, Bolavip conversó con Tano Pasman para conocer sus impresiones al respecto y así saber si cree que con ello “están en la B”.

El fanático de los Millonarios no escondió su cariño por el chileno, pero advirtió que puede no ser la mejor idea. “A mí, honestamente, me encanta. Su paso por River fue extraordinario, fue campeón, pero la experiencia de los jugadores que han vuelto a River no han sido buenas”, lanzó.

“Por ejemplo, Lanzini no ha podido responder, el Pity (Martínez) no ha rendido como antes, Kranevitter ha pasado lesionado y más atrás, el mejor que anduvo fue D’Alessandro. A Aimar le costó mucho, Saviola jugó poco”, añadió.

En esa misma línea, Tano Pasman remarcó que el club debe enfocarse en lo que tiene. “River debe apostar por el caudillismo de Paulo Díaz, la experiencia de Nacho Fernández y la calidad de Aliendro, Casco y mechar con algunos más jóvenes”.

“Si viene Alexis, y tiene que jugar sí o sí, va a postergar las posibilidades de jugadores que vienen de inferiores. Si viene, bienvenido sea. Pero ojo, la experiencia de River de traer ex jugadores no fue la mejor”, sentenció.

Por ahora, Alexis Sánchez se enfoca sólo en lo que será la recta final de la temporada con Inter de Milán. Ya llegará el momento para analizar ofertas, pero el Niño Maravilla no se marea y pone la mira en el título de la Serie A.

¿Cuáles fueron los números de Alexis Sánchez en su paso por River Plate?

En su paso por River Plate, Alexis Sánchez logró disputar un total de 31 partidos oficiales. En ellos marcó cuatro goles, dio tres asistencias y llegó a los 1.710 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega el Inter de Milán de Alexis Sánchez?

Alexis Sánchez e Inter de Milán buscan dar un paso más rumbo al título de la Serie A. Este lunes 8 de abril a las 14:45 horas el Nerazzurri visita al Udinese en un duelo clave.

