Mark González salió en defensa de Alexis Sánchez. Sobre el Niño Maravilla pesan las recientes críticas por su bajo rendimiento con la selección chilena en la Copa América 2024 y por sus últimas declaraciones en el programa Leyendas, el nuevo proyecto del ex jugador de La Roja nacido en Sudáfrica.

“Todos sabemos lo que Alexis significa, y que Alexis Sánchez sea chileno es un privilegio. Pero tiene una doble presión porque las expectativas sobre él son tremendas, es como Argentina con Lionel Messi“, dijo Mark en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

González agrega que “cuando juega Argentina, si Messi no lo hace bien es como que todo es malo, entonces por qué tiene que recaer todo sobre Alexis. Todos tenemos el derecho a jugar partidos buenos, otros malos y equivocarnos”.

“Pero cuando cuando no tienes un buen día te matan. Tenemos que buscar el límite de hasta dónde criticamos al jugador. Todos podemos equivocarnos, es un deporte colectivo”, sentenció el compañero de tantas batallas con Alexis en la Roja.

La polémicas declaraciones de Alexis

Cabe recordar que el mismo Alexis Sánchez le había manifestado a Mark González que “hay personas que no jugaron nunca y entienden mucho, y algunos que jugaron y no entienden. Hay de todo, pero hay que ser empáticos. A mí me pueden criticar en Chile y yo pienso quién me está criticando, una persona que le pagan por ir a un programa”.

“Yo he hecho lo que he hecho en mi vida. Soy goleador histórico, más partidos en la selección, más asistencias, más partidos en clasificatorias, más goles en clasificatorias, ya no sé qué otro récord hacer”, argumentó Alexis.

Alexis y Mark González en la selección chilena.

Concluyó que “en la selección los he hecho todos y qué me falta para discutir con alguien que nunca le pegó a un balón o que nunca me superó”.

Tras estas palabras un sector del fútbol nacional reaccionó, entre ellos Marcelo Barticciotto, considerando que a Alexis Sánchez le faltó un poquito de humildad y que incluso debió ganar más cosas en su carrera.