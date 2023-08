El programa La Hora de King Kong, de Juan Cristóbal Guarello ya es todo un estelar. El espacio emitido a través de YouTube dejó nuevas y sabrosas palabras del rostro de Radio Agricultura, Canal 13 y DirecTV Sports.

Esta vez el periodista se mostró muy molesto por el humo, presente y futuro de Alexis Sánchez, esto tras terminar su contrato con el Olympique de Marsella y aparecer en la órbita de equipos grandes de casi todas las principales ligas europeas.

“No sé si alguien vio que salió una publicación del presidente del Marsella, que dijo que el plantel estaba listo y que quizás había cupo para un lateral derecho, pero que se cansaron de esperar (a Alexis). Es decir, Alexis Sánchez, que quedó libre hace un rato del Marsella, que uno suponía que se iba a quedar en el Olympique o que al menos esa era su primera opción, en este momento el club le cerró la puerta”, partió Guarello.

El comentarista agrega que “si han prestado atención en estos días, la campaña de humo… y los medios serios se han prestado para esta chacota de Alexis al Barcelona. Lo inventó un corresponsal español de una radio chilena que sabía que si tiraba el caramelo iban a picar varios, y picaron muchos. Luego el Inter esta semana, la Roma. Y ahora apareció Palmeiras y Corinthians”.

Ahí la dirección del análisis tomó rumbo a críticas o indirectas para el representante del jugador, Fernando Felicevich: “o sea empezaron a bajar la puntería, están medios desesperados. Fefe está trayendo los jugadores a Brasil porque los mercados europeos se le va cerrando y/o no le pagan lo que él quiere”, expuso.

“Se le ha ido complicando el asunto a Alexis, no sé si es él. Puede ser él quien no quiere seguir en el Marsella o el empresario le puede estar vendiendo la pescada que lo va a llevar a un lugar mejor, pero el tema es que ahora ya Alexis está sonando en Brasil y esa es una muy mala noticia. Es distinto Alexis jugando la Ligue 1 y la Champions, que jugando el Brasileirao y la Copa Libertadores. Por muy buenos torneos que son, no se puede comparar. O sea, es otro jugador que saldría de una de las cinco ligas importantes de Europa para volver a Sudamérica. Un seleccionado chileno, y eso te quita competitividad”, complementó.

Las culpas y más dudas sobre Vibra

Tal como prosiguió el conductor de La Hora de King Kong, “están complicados, no le logran encontrar equipo. No sé si están apuntando muy alto, no sé si la campaña de Alexis en mejor para nosotros que para los gerentes técnicos europeos. Pero acá ya es impudoroso por momentos la cantidad de equipos donde ha sonado Alexis Sánchez”.

Guarello sentencia: “y todos comprando ese pescado podrido, que tiene origen, o en el telefonazo de la oficina de Vitacura (Vibra, de Felicevich), o un amigo de Europa que tuitea que dice cosas que no tienen sustento. Mucho humo y por el momento no pasa nada con Alexis, no tiene equipo. Está muy complicado. O él se manejó mal o lo manejaron mal, o entre todos armaron un lío gigantesco. Lo de Sánchez está raro, alguien está jugando con zapatos cambiados. O está apuntando muy alto o alguien le vendió la pomada a Alexis que iba a volver al Arsenal. Ha sonado en todos los clubes grandes de Europa”.