Inter de Milán vs Napoli: Cuándo juegan, horario y dónde ver a Alexis Sánchez en la Serie A

El fútbol italiano tendrá otra emocionante jornada de la Serie A. En la 14° fecha el Inter de Milán de Alexis Sánchez protagonizará un partidazo, en el cual enfrentarán al peligroso Napoli. Este es un duelo clave para mantener la cima del torneo.

El Neroazzurro está decidido a reconquistar Italia y está teniendo una buena temporada en el plano local, como también a nivel internacional. Alexis Sánchez regresó a Milán con el objetivo de conseguir cosas importantes con los dirigidos por Simone Inzaghi. La Serie A es un torneo muy apretado y en esta nueva jornada, tendrán una verdadera prueba de fuego ante el equipo que es el actual campeón.

¿Cuándo juega Napoli vs Inter de Milán?

El partido será este domingo 3 de diciembre a las 16:45 horas de Chile, en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, Italia.

¿En qué canal ver en vivo por TV la Serie A?

El duelo será transmitido en TV por las señales de ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver el encuentro en vivo vía streaming?

Si buscas un link para ver el partido, podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de la app Star+.

Sánchez héroe en la Champions

Alexis Sánchez no ha tenido un regreso fácil a Inter de Milán. Entre su tardía incorporación, sin hacer pretemporada con sus compañeros y algunas molestias físicas, no ha tenido toda la continuidad esperada. A pesar de lo anterior, cada vez que tiene la oportunidad demuestra que sigue totalmente vigente al más alto nivel del fútbol europeo. En la última semana fue titular en la UEFA Champions League y el chileno no desentonó.

Un complicado partido ante Benfica en la 5° fecha de la fase de grupos, las Águilas se pusieron en ventaja en la primera parte y se fueron al descanso con un 3-0 a favor. Sin embargo, el Neroazzurro no bajó los brazos y en el complemento demostraron su grandeza y lograron igualar 3-3. El tanto del empate lo marcó justamente Sánchez, quien fue titular. El tocopillano se hizo cargo de un lanzamiento penal, el cual no tuvo problemas para cambiar por gol.

Con la clasificación a octavos de final de la Champions League ya sellada, Inter de Milán ahora se concentra en lo que es la disputa de la Serie A. Son líderes en Italia con 32 puntos, seguidos por Juventus con 30 unidades. En la 14° fecha visitan al Napoli, equipo que es el actual campeón y que también está en la pelea. El club de Diego Maradona se ubica en el 4° lugar con 24 puntos, por lo que cuentan con una gran oportunidad para acercarse a la cima. Partidazo.