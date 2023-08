Carlos Caszely es historia pura del fútbol chileno y voz más que autorizada para hablar del balompié criollo. Es vez, el otrora Rey del Metro Cuadrado dejó sabrosas declaraciones sobre la generación dorada de la Roja.

En el programa La Hora de Conversar, Caszely reiteró que a su juicio el mejor jugador del fútbol nacional de todos los tiempos es Elías Figueroa. ¿Y la generación dorada? Consultado por su preferido de la generación dorada a Carlos Humberto le nombraron a Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez y no tuvo dudas en elegir al Niño Maravilla.

“En mi concepto tiene que ver con todo un entorno, no solamente con lo bueno dentro del campo, sino también cómo él se para frente a la sociedad, cómo demuestra como debe ser un ídolo”, manifestó Caszely.

Con un palo indirecto a Arturo Vidal, complementó que “un ídolo no puede andar chocando en auto, no puede andar haciendo unas declaraciones tan fuertes. Alexis en ese aspecto es más piola, es más tranquilo. Lo hemos visto algunas veces tocando piano ¿Por qué no puede aprender? Uno tiene que ir aprendiendo. Uno nace sin saber nada, la vida después te da va dando las posibilidades de ir aprendiendo”.

Por otro lado, Caszely recordó una anécdota de cuando fue enviado a España después de su retiro como jugar, como periodista titulado: “estudié periodismo en la Usach ya de viejo, donde me titulé de periodista. Me acuerdo de esta cosa tan increíble de este país, porque tiene cosas muy malas… Había un tipo de la UDI, que no me acuerdo el nombre, que puso algo en contra mía porque me fui de agregado de prensa: Al gallo le dije ‘averigua’. Después supo que yo era periodista, no dijo nada”, sentenció.

¿Cuántos años tiene Alexis Sánchez?

Alexis Sánchez tiene 34 años, a espera de su próximo cumpleaños que será el 19 de diciembre de 2023. En su carrera, y junto a la Roja, ha defendido las camisetas de Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Internazionale Milano y Olympique Marsella.

¿Cuántos años tiene Arturo Vidal?

El mediocampista chileno, Arturo Vidal, cumplió 36 años el pasado 22 de mayo de 2023. Como profesional ha defendido los colores de Colo Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Internazionale Milano, Flamengo y Athletico Paranaense.