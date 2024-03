"As bajo la manga": prensa italiana en llamas por el momento de Alexis Sánchez en Inter

Alexis Sánchez le dio un giro a su complicado momento y hoy es una de las grandes figuras del Inter de Milán. En las últimas jornadas el Niño Maravilla se ha transformado en un pilar del Nerazzurri, participando y hasta marcando goles para seguir dominando en Italia.

La lesión de Marcus Thuram días atrás le permitió al chileno tomar más protagonismo y lo aprovechó al máximo, con asistencias y jugadas que silencian a sus críticos. Uno de ellos fue la prensa italiana, que ha pasado del odio al amor en la última semana.

Sus buenas actuaciones le han valido una ola de elogios en los medios locales, donde este viernes nuevamente fue tema. Ahora lo instalan como el hombre clave en la recta final de la temporada, catalogándolo como el “As bajo la manga”.

La Gazzetta dello Sports a los pies de Alexis Sánchez

El gran presente de Alexis Sánchez en el Inter de Milán le ha generado nuevos elogios en la última hora. La Gazzetta dello Sport dedicó un artículo al rol que tendrá el chileno en la recta final de la temporada y lo instalaron como el artillero clave en el esquema de Simone Inzaghi.

El medio alabó su alza en las fechas donde el Nerazzurri no pudo contar con Marcus Thuram. “Lecce, Atalanta y Génova: estos son, sucesivamente, los equipos que de alguna manera se han beneficiado de un destello del chileno en los últimos 15 días. Ya sea una asistencia o un gol, el Niño Maravilla ha participado en las tres últimas jornadas de la Serie A -dos de ellas como titular- y ha impactado en todas las ocasiones”.

“Se trata de una clara señal de ruptura con el pasado reciente, ya que hasta mediados de febrero había estado silencioso en liga, marcando dos goles en la Liga de Campeones ante el Salzburgo y el Benfica. ¿Y en cambio? El espacio extra disponible ha revitalizado a Alexis ya desde el partido fuera de casa en Apulia”, añadieron.

Es tras ello que abordan su rol en la recta final de la Serie A, donde hoy son líderes. “Evidentemente no se puede negar que Inzaghi se siente lógicamente aliviado de poder volver a alinear a Thuram junto a Lautaro Martínez, pero al mismo tiempo la actuación “a lo Thuram” de Sánchez sólo puede tranquilizarlo de cara a una pérdida razonada en el campeonato o a un bloqueo”.

“Ciertamente el chileno estuvo entre los jugadores menos convincentes de todo el Inter en las pocas oportunidades que tuvo esta temporada, pero tenerlo en lo más alto en los últimos tres meses de esta temporada 2023-2024 es un plus que no debe subestimarse. La calidad del Niño Maravilla ciertamente no está en duda, tal vez sí lo esté su consistencia y su forma física y atlética a mediano plazo: Alexis se encendió de repente, quizás lo haya hecho en el momento ideal”, sentenciaron.

Alexis Sánchez tendrá ahora la misión de mantener su nivel y así seguir presionando por una camiseta de titular. Si no la consigue, participará desde el banquillo como ha sido hasta ahora, donde aún con pocos minutos se las ha arreglado para brillar.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en Inter?

Alexis Sánchez ha recuperado terreno y ya acumula 23 partidos oficiales en esta temporada con el Inter de Milán. En ellos ha marcado tres goles, ha otorgado tres asistencias y llega a los 722 minutos en el terreno de juego.

¿Cuándo juega el Inter?

Inter de Milán volverá a la acción este fin de semana para estirar su ventaja en la cima de la Serie A. Este sábado 9 de marzo a las 14:00 horas el Nerazzurri visita al Bologna.

