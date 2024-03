Ricardo Gareca dio un golpe a la mesa en su primera nómina al mando de la selección chilena. El Tigre entregó la lista de jugadores disponibles para los amistosos ante Albania y Francia a finales de marzo, con varios ausentes importantes.

Nombres como Arturo Vidal, Gary Medel y Ben Brereton son algunos de los emblemas del último tiempo que no fueron convocados, lo que ha llamado la atención de todos. De hecho, en la conferencia de prensa ofrecida por el DT, se le consultó de inmediato por su decisión.

Al hablar del Pitbull, capitán de la era de Eduardo Berizzo, recalcó que no es un portazo. “Gary no fue convocado, pero no significa que no esté en el futuro, eso lo iremos resolviendo. Para estos partidos, elegimos estos nombres”.

“Yo me he comunicado con cada uno de los muchachos, no le aseguré nada a nadie, fue a modo de presentación, pese a que en todo aspecto lo conocemos. Esto es simplemente por ver otras opciones, ningún jugador va a ser descartado”, añadió.

El caso de Vidal fue otro de los que el DT salió a aclarar. “Arturo lo hemos seguido, está con molestias. Pero queremos que tenga el tiempo para recuperarse. No sé si estará en el clásico, pero viene arrastrando algunos inconvenientes, siendo reemplazado”, lanzó.

“Queremos que directamente logre en Colo Colo esa continuidad tan importante, para que lo abandonen esas molestias que le impiden estar con normalidad. Lo conozco por haberlo enfrentado y él siempre quiere estar, difícilmente diga no a ser tenido en cuenta, pero me interesa que esté recuperado plenamente para que juegue los 90 minutos, a partir de allí tendrá mejores opciones. Queremos dejarlo tranquilo y que se recupere bien”, complementó.

Ricardo Gareca y la ausencia de Ben Brereton Díaz

Ben Brereton Díaz es uno de los ausentes que más han sorprendido a los hinchas. Ricardo Gareca lo marginó por sus lesiones, pero también con un toque de inconformidad. “Lo de él es simplemente ver otras opciones, nada en particular. Son decisiones que uno toma, pero no tiene nada que ver su actualidad”.

“Me encantaría que aprenda español, ha sido convocado desde hace dos años. Si hay un interés real de estar en la selección, nos llamó la atención que no hable español. No es un impedimento, pero me gustaría que lo haga, porque lo considero fundamental para la comunicación dentro y fuera de la cancha. En la medida que yo vea que haya interés, volverá”, le pegó.

Eso sí, el DT recalcó que “eso no restará posibilidades de volver, pero ahora, la decisión es esta, pero no está condicionado, y se lo manifesté personalmente. Porque la comunicación con todo el entorno lo considero fundamental para estar en la selección. Espero haya una predisposición de su parte”.

Además, Ricardo Gareca detalló por qué no están Alexander Aravena, Damián Pizarro y Lucas Assadi. “No he conversado con ellos dos. Con quien sí conversé fue con Assadi y había cosas que me gustaba hablar, quería verlo en cancha. Pero después, respecto a Damián y Aravena, no lo he hecho”.

“No tuve la posibilidad, pero los estamos viendo porque tienen potencial. Sobre Damián, todo sobre la venta al Udinese nos tiene en alerta, queremos seguirlo para una futura convocatoria. Está en la mira, al igual que Alexander”, sentenció.

Ricardo Gareca enfrenta las críticas por los ausentes

Ricardo Gareca sabe que su decisión no dejará indiferente a los hinchas, por lo que enfrentó cualquier tipo de críticas al respecto. “Entiendo que haya conjeturas por analizar al respecto, pero esto es simple. Hoy quiero ver otras opciones”.

“Entiendo lo que me dicen de Gary, que tiene más de 100 partidos oficiales y que si vienen, cuento con ellos, más allá de su actualidad o del gusto nuestro. Lógicamente queremos contemplar todas las situaciones, no hay nada particular. Sólo que esta es mi nómina para estos dos partidos. Por eso hay 24 jugadores, pese a que teníamos opciones de convocar a más, pero quisimos comprimir la lista y verlos en acción”, agregó.

“Lidiamos con eso. Lamentablemente, con la gente no nos podemos meter, con la prensa tampoco, en cuanto a gustos y esas cosas. Nos contrataron para tomar decisiones y elegir lo más conveniente para la Selección. Sólo les pido que tengan confianza en los muchachos y en el equipo. Estoy seguro que nos van a apoyar, independiente de las decisiones. Hoy queremos observar a estos muchachos para ambos compromisos”, cerró.