El mediocampista alemán anunció este miércoles que cuelga los botines con 34 años. El último club el ex Real Madrid fue el Istambul Basaksehir de Turquía.

Mezut Özil cuelga los botines y dice adiós al anunciar su retiro del fútbol profesional este miércoles con 34 años. El mediocampista alemán compartió un sentido mensaje en el que es imposible resumir una carrera que comenzó con su debut la temporada 2006-07 en el Schalke 04.

“He tenido el privilegio de ser un jugador de fútbol profesional durante casi 17 años y me siento increíblemente agradecido por la oportunidad, pero en las últimas semanas y meses, después de haber sufrido algunas lesiones, ha quedado cada vez más claro que es hora de abandonar la gran etapa del fútbol”, parte el comunicado colgado por Özil en sus redes sociales.

Y Özil tiene su historia cercana con Alexis Sánchez. El alemán y el chileno fueron compañeros en Arsenal ente 2014 y 2018, socios en uno de los pasajes más prósperos en la carrera del Niño Maravilla.

Considerando además del alto desempeño de Alexis y Özil en el terreno de juego, en conjunto con los Gunners el germano y el chileno lograron tres títulos de la Community Shield y dos FA Cup.

Una dupla cañonera

Alexis y Özil se complementaron muy bien en Arsenal. De hecho, en la previa de la salida de Sánchez al Manchester United, Özil manifestó que “a Alexis lo valoro mucho como jugador y se ha adaptado muy bien al juego del Arsenal. De una mirada personal, yo apreciaría que se quedara. Sin embargo, la decisión es del jugador. Si se va sería un golpe muy fuerte para el equipo. Sería un revés para ganar el título, pero al final, es la decisión del jugador".

Hace poco, en 2021, Özil había recordado a Alexis al incluirlo en el once titularísimo de su equipo ideal. Ahora el germano dice adiós al Deporte Rey.

El resto del comunicado de Özil

“Ha sido un viaje increíble lleno de momentos y emociones inolvidables. Quiero dar las gracias a mis clubes: Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal FC, Fenerbahçe, Basaksehir y a los entrenadores que me apoyaron, además de compañeros de equipo que se han hecho amigos. Un agradecimiento especial a los miembros de mi familia y a mis amigos más cercanos. Han sido parte de mi viaje desde el primer día y me han dado mucho amor y apoyo, a través de los buenos y los malos momentos”, complementa el ahora ex volante alemán y campeón del mundo con su selección en Brasil 2014.

Mesut ÖZil sentenció: “gracias a todos mis fans que me han mostrado tanto amor sin importar las circunstancias y sin importar el club que estuviera representando. Ahora espero con ansias todo lo que está frente a mí con mi hermosa esposa, Amine, y mis dos hermosas hijas, Eda y Ela, pero puedes estar seguro de que escucharás de mí de vez en cuando en mis canales de redes sociales. Gracias”.

A lo largo de su carrera, Özil defendió las camisetas del Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce e Istambul Basaksehir.