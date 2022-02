Sin dudas el Derby della Madonnina ganado por el AC Milan como visita al Internazionale Milano este sábado no será un buen recuerdo para Alexis Sánchez ni Arturo Vidal. Por la fecha 24 de la Serie A, los rossoneri se sacaron un gol de encima para dar vuelta el marcador y vencer en el clásico por 1-2.

El Inter ganaba por 1-0 al momento de ingresar Alexis (70’) y segundo después Vidal (73’) desde el banco. En los 75’ Olivier Giroud le arrebató un balón con falta y polémica a AS7 en mitad de cancha, comenzando la remontada.

La prensa italiana reaccionó con críticas al desempeño de los chilenos y FCInterNews le puso nota 5,5 a Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

“Vidal en términos de energía ofreció muy poco y no logró arrastrar a sus compañeros con su experiencia. (…) Sánchez: en otros contextos sería falta, pero esta noche no. Perdió un balón importante en la salida que dio paso a la remontada rossonera y, aunque con ganas, no pudo tener la claridad necesaria para guiar al equipo”, sostuvo el medio partidista.

Por su parte, Passioneinter le puso un 5 a Vidal: “entra y al Inter le hacen dos goles, y no crea ocasiones reales. ¿Coincidencia? No lo creo”. Por su parte Alexis recibió otro 5,5: “Giroud le comete falta en el gol del empate, pero él hace el toque habitual de más y se va suave en la entrada. No enciende la luz como debería, no genera peligro hacia adelante”.

Por último CalcioMercato consideró que a Vidal (5) “le falta ritmo y claridad. Entra en el peor momento y no asocia nada bueno)”, mientras Alexis (5) “apenas entra pierde un duelo físico con Giroud y el Milan encontró el empate”.