Prensa inglesa está picada con Alexis Sánchez y desglosa los 60 millones de euros que le "sacó" a Manchester United

Alexis Sánchez no tuvo un buen paso por Manchester United, pero aquellos días quedaron atrás, porque recuperó su nivel en Inter de Milán, club en el que pronto firmará su estadía de manera permanente.

La prensa inglesa quedó molesta por el paso del delantero chilenos en los Diablos Rojos, debido a que siempre apuntaron que era el jugador mejor pagado de la Premier League, y que aquello no se tradujo en cancha.

Pese a que no jugaba solo, los dardos iban casi siempre para el Niño Maravilla, quien en Old Trafford no pudo demostrar todo lo que hizo en Arsenal, donde fue considerado un verdadero ídolo.

The Sun no se olvida de Alexis, porque hizo una nota donde hablan de todos los millones que le "sacó" el goleador histórico de la Roja a Manchester United.

Alexis Sánchez ahora es feliz en Inter - Getty

Entre todos los montos que le tuvo que pagar el elenco rojo al chileno llegaron a la suma de 60 millones de euros, donde el concepto más elevado era su alto sueldo.

Además, hicieron otro análisis, porque Sánchez anotó un total de cinco goles con la camiseta del United, y eso lo tradujeron a dinero, y esos tantos valieron más de 12 millones de euros cada uno.

En inglaterra se quejan por el nivel de Alexis Sánchez, quien ahora vive un lindo momento, pero con la camiseta de Inter de Milán.