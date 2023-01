Lingard detalla el paso de Alexis en el United: "Entrenaba de primera, pero en los partidos no encajaba"

El paso de Alexis Sánchez por Manchester United estuvo lejos del nivel esperado. Arribó tras ser figura por más de tres años en Arsenal, por lo que su rendimiento fue decepcionante. Y así lo reveló su ex compañero Jesse Lingard, quien no entiende por qué no se acopló a los Diablos Rojos.

Consultado por qué le cuesta tanto a los jugadores adaptarse al club, puso de ejemplo al delantero chileno. "En el entrenamiento, Alexis (Sánchez) fue de primera, de calidad", comenzó relatando en el podcast The Diary Of a Ceo, dejando en claro que el profesionalismo del tocopillano quedó demostrado.

El problema era en los partidos, donde incluso sus mismos compañeros quedaban sorprendidos por el bajo nivel que mostraba. "Cuando se trataba de un juego simplemente no encajaba por alguna razón, era presión, no sé", añadió Lingard.

Explicó que "es como si tuvieras que probarte a ti mismo una y otra vez", lo que lleva a que grandes cracks no logren rendir en el elenco británico como sí lo hicieron en otros lados.

Además, el jugador que actualmente milita en el Nottingham Forest confesó que tomaba alcohol en su estadía en el United como un asunto terapéutico. "Bebía antes de acostarme, tomaba una copa. Ahora miro hacia atrás y pienso '¿por qué estaba haciendo eso?' Pero necesitaba algo para tratar de aliviar el dolor”, comentó.

Finalmente, respaldó los dichos de Cristiano Ronaldo antes de irse del club, asegurando que deben mejorar la infraestructura. "Quieres las mejores cosas, especialmente porque el United es uno de los clubes más grandes del mundo. Quieres lo mejor para lo mejor. Por supuesto que quieres la mejor comida y quieres la piscina y el jacuzzi y la sauna, que todavía está ahí pero debería ser un poco más moderna. Modernízate, porque ves las instalaciones y piensas: '¡Ponte al día, ponte al día un poco!' porque están muy atrasados en este momento".