En España siguen de cerca la salud de Sergio Agüero tras la arritmia sufrida por el Kun el pasado 30 de octubre en el partido entre el Barcelona y Deportivo Alavés. El problema cardiaco del delantero argentino es lógicamente de cuidado y deberá estar en observación al menos tres meses.

Así las cosas, el Kun será baja en los azulgranas por lo bajo hasta fines de enero, siempre y cuando su recuperación camine de forma óptima. Es más: Agüero ni siquiera podrá entrenar durante 90 días, lo que alargará los plazos para su regreso a las canchas considerando la puesta a punto.

Con este panorama, los medios europeos ya hablan sobre los posibles reemplazantes para llenar el espacio que dejará Agüero estos meses en un Barcelona enfrascado en la irregularidad y que hace sólo unos días confirmó a Xavi Hernández como su nuevo entrenador, esto tras la salida de Ronald Koeman.

Según la prensa internacional Alexandre Lacazette, Edinson Cavani, Raheem Sterling y Karim Adeyami son las cartas que baraja el Barcelona para reforzar el ataque. Pero al Barcelona bien se le podría estar olvidando la mejor alternativa: Alexis Sánchez.

¿Por qué no? No sería descabellado que el Barcelona pensara en el Niño Maravilla para reforzar su ofensiva ante la momentánea baja obligada del Kun. Alexis Sánchez tiene apenas minutos en el Inter de Milán y todos saben que eso no le gusta al chileno. Por esta razón en Italia creen que es inevitable su partida en el mercado invernal del Viejo Continente.

Además, Alexis conoce bien lo que es jugar en el Camp Nou e incluso anotarle golazos al archirrival Real Madrid. ¿Más condimentos? Sánchez fue compañero de Xavi y el nuevo técnico del Barcelona lo conoce a la perfección. De hecho, el entrenador lo llenó de elogios hace algún tiempo.

“Sólo puedo hablar maravillas, tanto de Claudio (Bravo) como de Alexis… De hecho, todavía contactamos algunas veces con ellos. Son realmente dos ejemplos de adaptación al Barcelona, a su forma de jugar, los dos muy competitivos”, dijo entonces Xavi sobre las cualidades y ADN culé del Niño Maravilla.

Sentenció que “Alexis es un ejemplo de profesionalismo, para mí fue un futbolista espectacular que no tuvo suerte, porque en esos años no ganamos demasiado en la época del Tata Martino. Pero es un jugador con mucha calidad y un ejemplo de humanidad, un buen chico dentro del vestuario. Sólo tengo halagos”.

El escenario es aún más proclive dada la situación del Inter, que debe aligerar la masa salarial. Y bien le vendría ahorrarse los siete millones de euros que gana el tocopillano por temporada, por lo que incluso podrían liberarlo de manera gratuita.

Y para que nadie diga que es imposible, Diario Sport aseguró que el Barcelona tiene aproximadamente 20 millones de euros para negociar en enero, monto que puede distribuir entre uno o más jugadores.