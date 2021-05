Xavi destaca el liderazgo de Claudio Bravo y cree que al "espectacular" Alexis Sánchez le faltó suerte en el Barcelona

Un tal Xavi Hernández conoce muy bien y de cerca a Claudio Bravo y Alexis Sánchez, con quienes compartió en la intimidad del camarín del Barcelona. Hoy retirado de las cancha se mantiene ligado al fútbol como actual entrenador del Al-Sadd de Qatar, club que dirige desde 2019.

En conversación con ESPN FC, Xavi se dio espacio para hablar en extenso de sus ex compañeros chilenos y sólo tuvo elogios para el arquero y el delantero de la selección chilena.

“Sólo puedo hablar maravillas, tanto de Claudio (Bravo) como de Alexis (Sánchez)… De hecho, todavía contactamos algunas veces con ellos. Son realmente dos ejemplos de adaptación al Barcelona, a su forma de jugar, los dos muy competitivos”, dijo Xavi de entrada.

Agregó que “Claudio es un ejemplo de personalidad y liderazgo. Alexis es otro ejemplo de profesionalismo, para mí fue un futbolista espectacular que no tuvo la suerte, porque en esos años no ganamos demasiado en la época del Tata Martino. Han ganado Copas América, han competido en mundiales muy bien y realmente han sido dos ejemplos de adaptación al Barça, que no es fácil”.

Por otro lado fue consultado por las diferencias entre Bravo y Alexis, destacando la personalidad de ambos y el liderazgo del actual arquero del Real Betis. Respecto al Niño Maravilla, el ex mediocampista considera que le faltó una pizca de suerte en el Barça, porque talento le sobra.

“Claudio llegó con más edad que Alexis. Claudio era serio, trabajador, profesional y con una capacidad de liderazgo, que incluso era su primer año en el Barcelona y ya era un tipo que se hacía escuchar. No es casualidad que fuera capitán de la selección chilena”, expuso.

Sentencia que “Alexis era diferente, más joven, más bromista, pero también muy profesional, con mucha calidad y un ejemplo de humanidad, un buen chico dentro del vestuario. Sólo tengo halagos para ellos. A nivel profesional se puede triunfar más o menos, pero a nivel personal, que es lo queda, los dos han sido ejemplares”.