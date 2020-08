La petición de Mourinho a Marcos Rojo cuando Alexis Sánchez llegó al United: "Ahora no lo vas a quebrar que juega para nosotros"

Los duelos de Alexis Sánchez contra la defensa de la selección argentina siempre sacaron chispas, sobre todo en ambas finales de Copa América. Un zaguero que lo sufrió en carne propia fue Marcos Rojo, quien además fue su compañero en el Manchester United.

En conversación con Infobae, el actual defensor de Estudiantes de La Plata recordó un especial pedido de Jose Mourinho cuando el tocopillano llegó al cuadro mancuniano.

"Una vez, en enero, habíamos ido cinco días a entrenar a Dubai. Cuando volvíamos, me acuerdo que yo iba en el asiento de adelante en el bues. Y él -Mourinho- atrás, con un ayudante. Me estaba quedando dormido. Me tocan el hombro, me doy vuelta y era Mourinho", comienza relatando Rojo.

Marcos Rojo y Alexis coincidieron en el Manchester United en 2018 y 2019

"Me muestra el teléfono... 'viste', el mensaje del director deportivo de Manchester United. Decía que ya estaba confirmado el pase de Alexis, que cuando llegábamos a Inglaterra se unía al equipo", añadió.

En eso, el trasandino reveló que "el tema era que con Alexis nos peleábamos cada vez que nos veíamos. A muerte era. Entonces, Mourinho me dice 'ahora no lo vas a quebrar que juega para nosotros'".

"A quebrar, ja. Yo en las prácticas les metía palos a todos. Y él se cagaba de risa. Es de los entrenadores que les gusta que se picanteen los entrenamientos. Que los jugadores vayan al máximo. Pero después, con Alexis, fue lo mejor. Nunca dijimos 'cómo nos peléabamos'. Fue como si nunca hubiera pasado nada", cerró.