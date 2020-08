Juan Sebastián Verón elogia a Alexis Sánchez: "Es un jugador con un talento enorme"

Juan Sebastián Verón fue invitado a la charla virtual "Entretiempo Copa Enel 2020", donde cada panelista expuso un tema ligado a la experiencia internacional como el fútbol formativo.

Junto a estrellas como Christiane Endler e Iván Zamorano, la Bruja aprovechó la instancia para elogiar el buen momento de Alexis Sánchez en el Inter de Milán.

"Lo vi acá en Argentina, es un jugador con un talento enorme de una camada fantástica de Chile. En Manchester United tuve altos y bajos, mi mejor versión fue en Italia, yo creo que el jugador encuentra su versión en algún tipo de torneo, posiblemente a Alexis le haya pasado eso", comenzó destacando la Bruja.

Alexis Sánchez no podrá estar ante el Shakhtar Donetsk por lesión

En esa misma línea, el ex volante argentino señaló que "está bueno porque nos representa, no solo a Chile sino que también al fútbol sudamericano y el hecho que le vaya bien abre puertas también. Me alegro y espero que lo pueda mantener y sea una estadía feliz para lo que viene".

Por otro lado, el ídolo y actual presidente de Estudiantes de La Plata se refirió al reinicio de la Copa Libertadores, programado para mediados de septiembre: "Yo no sé si está bien la decisión que se toman de comenzar la Copa Libertadores, yo lo revería, porque condiciona el sistema sanitario y al país que recibe".

"Yo no lo veo muy claro el tema, para mí es para rever porque no es una situación normal. En cada país posiblemente comiencen sus torneos, pero es muy distinto estar moviéndose de un país a otro", cerró.