Bologna vs Inter de Milán | Horario, cómo y dónde ver en vivo por TV y ONLINE a Alexis Sánchez contra Gary Medel

El futbol de clubes en Europa vuelve y este fin de semana tiene preparado un partidazo con participación de chilenos incluída. Inter de Milán visitará por la fecha 29 de la Serie A de Italia al Bologna.

Duelo que tendrá a Alexis Sánchez en la visita reencontrándose con Gary Medel. El Pitbull viene de ser titular con la Roja en el amistoso con Bolivia, mientras que el Maravilla no fue nominado por las complicaciones del cuadro nerazzurro con la pandemia y las medidas sanitarias del sector.

Quien se quedará fuera es Arturo Vidal. El King se operó hace algunas semanas y está en su puesta a punto para volver, lo que sería recién en algunas semanas más.

Para ponerse al día luego de varios partidos de selecciones, el Inter de Antonio Conte es sólido líder del Calcio y ha tenido la suerte de una irregularidad del AC Milan en las últimas fechas. Hoy los nerazzurros son punteros con 65 puntos, a seis del cuadro rossonero. ¿Lo mejor? el cuadro de Alexis y Vidal tiene un partido menos, por lo que de ganar sus compromisos extendería la ventaja.

Por el lado de Gary, el Bologna es decimoprimero con 34 puntos y no corre peligro con el descenso.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Bologna vs Inter de Milán?



Bologna vs Inter de Milán se jugará el día sábado 3 de abril a las 15:45 horas, hora chilena.

Gary Medel jugó buena parte del amistoso de Chile contra Bolivia y podría sumar minutos por el Calcio este sábado. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Bologna vs Inter de Milán?

El encuentro será transmitido por ESPN y Rai Italia, en las siguientes señales según lo programado por el cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



El partido del Bologna vs Inter de Milán será transmitido online y por streaming en ESPN Play y Zapping.