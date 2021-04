Inter de Milán vs Crotone | Horario, cómo y dónde ver en vivo a Alexis Sánchez contra Luis Rojas por la Serie A de Italia

La Serie A de Italia tiene cada vez más color nerazzurro, y es que Alexis Sánchez y Arturo Vidal están a un paso de lograr el título. Este sábado el Inter de Milán visitará al Crotone por la jornada 34 del Calcio.

Fecha que puede terminar en celebración, ya que hay opciones matemáticas para que el cuadro de Antonio Conte se corone este mismo domingo como campeón de la Serie A. ¿Qué necesitan? Vencer al Crotone y que a su vez el Atalanta el domingo caiga o empate en su duelo con el Sassuolo de visita.

La programación impediría que Alexis y Vidal celebren en cancha, ya que los partidos no se jugarán en simultáneo. Claro que un empate o caída del Inter o una victoria del Atalanta sumará una semana más de espera para levantar el Scudetto, situación que parece inminente por la diferencia de 11 puntos entre ambos clubes, mientras que el AC Milan los quitó de competencia y previo a la fecha 34 cayeron al quinto puesto.

Para este fin de semana se espera que el Maravilla vuelva a sumar minutos, aunque la titularidad se ve compleja debido a que en las últimas semanas ha sido suplente a pesar de los partidos entre semana. Otro chileno que podría jugar es Luis Rojas en el local, elenco que es último en la tabla y está prácticamente descendido.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Crotone por la Serie A?



Inter de Milán vs Crotone juegan este sábado 1 de mayo a las 12:00 hrs de Chile.

El chileno del Crotone, Luis Rojas, ha sumado pocas apariciones en su primera temporada en Italia. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Inter de Milán vs Crotone?

El partido será transmitido por ESPN y Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Zapping y ESPN Play.