El presente de Alexis Sánchez en Olympique de Marsella ha sido una verdadera inyección para la carrera del delantero de 34 años. Por eso, no es de extrañar de que comiencen a aparecer interesados en el ariete para la próxima temporada, más todavía si no ha firmado su renovación con el conjunto francés.

En ese orden de cosas, el primero en la lista parece ser el Galatasaray. El elenco turco ya hizo los primeros sondeos por el Niño Maravilla a fines de la temporada pasada, pero sin éxito, al punto de que Arda Turan, ex jugador del Barcelona y figura histórica del conjunto turco, tuvo pesadillas debido al "no" del goleador de la Roja.

En su papel de director deportivo, el ex mediocampista reconoció que "siempre le dije al club que sería útil si me necesitaban. Fui con (el vicepresidente) Erden Timur a cerrar los tratos de (Lucas) Torreira y (Dries) Mertens, y lo logramos. Quería a Alexis Sánchez, era mi mayor sueño, pero no pudimos. No lo atrape, lo siento mucho".

Pero al parecer habrá una segunda oportunidad, gatillada por una protagonista fuera de lo común. Se trata de Wanda Nara, la presentadora argentina y esposa de Mauro Icardi. El argentino anunció que dejará Galatasaray para completar su contrato con el PSG, y además inició su reconciliación con la modelo, por lo que quiere estar más cerca.

En este escenario, Arda Turan mira nuevamente a Alexis Sánchez como prioridad para el mercado de traspasos, pero como esta vez centrodelantero referencial del equipo, la función que ahora está cumpliendo en el Marsella y que le ha reportado la autoría de 17 goles en lo que va de temporada en el fútbol francés.

Así lo informa la edición de hoy del diario turco Aksam, donde se señala que el chileno está a meses de finalizar su contrato con el Marsella y que ya comunicó su deseo de sondear nuevos destinos para su carrera. De todas formas, la posibilidad no se presenta más allá de la intención de los turcos en el ariete nacional.

Alexis Sánchez es la figura estelar de la selección chilena, que se enfrentará el próximo lunes a su similar de Paraguay en un amistoso de preparación para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. El encuentro se disputará en el estadio Monumental desde las 21:30 horas.