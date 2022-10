El delantero argentino del Galatasaray, Mauro Icardi, se descargó hablando sobre su relación con Wanda Nara en un live de Instagram. Dice que aún no están divorciados.

El futbolista argentino del Galatasaray, Mauro Icardi, salió a contar su verdad, luego de que el cantante argentino Elián Ángel Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, asegurara que estaba comenzando una relación con Wanda Nara.

“Estaba tan aburrido, se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar”, comenzó el argentino a través de un live de Instagram.

Rápidamente disparó fuerte contra su esposa: “Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”.

En el monólogo que duró más de media hora aclaró: “No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”.

Sobre su supuesto affaire con China Suárez, señaló: “Se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado. No voy a aclarar, la gente que lo tiene que saber lo sabe, Wanda en primer lugar”.

“Después hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal”, añadió.

Luego, aseguró: “No estamos divorciados, las cosas se hablan en persona, no poniendo mensajitos. El año pasado lo hizo y era mentira, estuvimos todo un año juntos”.

Sobre subir fotos junto a Wanda Nara en momentos complicados de la relación, expresó: “No estoy loco ni soy un enfermo por subir una foto con la madre de mis hijas”.

Y se quejó por lo que vive la familia: “Los nenes están grandes, ven las noticias, ven las redes sociales. Ellos me preguntan y les digo la verdad de todo. Somos personajes públicos, famosos, siempre somos noticia. Me gustaría que fuera por otra cosa, pero hoy en día no es así”.

Finalmente, respecto del encuentro de Wanda Nara con L-Gante para una campaña de ropa, comentó: “Había otras formas de publicidad, creo que no es la adecuada para lo que es ella, su marca, su nombre, para lo que creamos y tuvimos durante nueve años, diez. No estoy de acuerdo y se lo digo diariamente, pero será un modo de venganza. No sé cómo llamarlo”.