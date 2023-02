Alexis Sánchez vive un presente de ensueño. El Niño Maravilla con el correr de los partidos ha demostrado ser una pieza clave para el Olympique de Marsella, elenco en el que ya registra un total de trece anotaciones. En tan sólo cuatro días anotó tres goles: uno para eliminar al PSG de la Copa de la Francia y dos al Clermont para seguir aspirando al título de la Ligue 1.

Uno de los grandes futbolistas de la historia como lo es Thierry Henry, habló sobre el tocopillano y elogió el gran presente del jugador chileno en el fútbol francés, tierra donde Tití es considerado como uno de los grandes ídolos.

"En Arsenal, me hizo soñar. Se fue, pero siempre me gustó su juego, la forma en que presiona. Todos sabemos que es de calidad, pero en el Inter me dije a mí mismo: 'Ha empezado a declinar'. Pero honestamente, ahora en Marsella...", comentó en Amazon Prime.

"Fui a verlo el día después de un partido. El hombre estaba en una cinta de correr para hacer sprints. Es un modelo a seguir, también en el campo y fuera de él. Cuando ves a un jugador así, que lo ha ganado todo, se comporta así, te sientes obligado a seguir su ejemplo", añadió el Campeón del Mundo en 1998.

Otro referente se suma a los elogios

Otro que dejó su huella en el fútbol fue Bixente Lizarazu. El exjugador francés y campeón en 23 oportunidades, donde destaca la obtención de la Copa del Mundo en 1998, también alabó el presente de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella.

"Se adapta perfectamente al juego de Igor Tudor, es el más importante. Ha sido ultraeficaz y decisivo desde el comienzo de temporada. Trabaja para el equipo, es un líder en la lucha", comentó.

El Niño Maravilla y Los Olímpicos visitarán el próximo domingo 19 de febrero al Toulouse por una nueva fecha de la Ligue 1, cuadro en el que también milita su compatriota Gabriel Suazo.