El duro Roy Keane sale en defensa de Alexis Sánchez: "¿Qué tiene que ver su sueldo conmigo?"

En Inglaterra no pasan del contrato de Alexis Sánchez. El tocopillano llegó a ser el jugador mejor pagado de la Premier League con un salario de hasta 28 millones de euros por temporada, lo que ha generado un duro ambiente hacia el chileno.

Pero algunos lo saben ver. Es el caso de Roy Keane, histórico ex jugador de los Diablos Rojos, que salió en defensa del delantero chileno y pidió que no se hable de millones de euros a la hora de analizar su rendimiento deportivo.

"No sé por qué alguien estaría preocupado por lo que los jugadores ganan. Lo primero que me mencionas es su sueldo. ¿Qué tiene que ver su sueldo conmigo y con usted?", señaló Keane, campeón de siete Premier League y una Champions League con el Man U.

Roy Keane ganó siete veces la Premier League en Manchester United

"A otras personas se les paga mucho, por ejemplo, en el mundo del espectáculo. Los actores a veces hacen malas películas y aún pagan 20 millones de dólares, pero no escucho que la gente los critique", ejemplificó el irlandés en declaraciones al Irish Independent.

Según Keane, "el punto es que es el club el que decide cuánto dar cada año, el club ha aceptado ese contrato y, por lo tanto, debe cumplirlo". Alexis firmó el acuerdo a principios de 2018 y con vigencia hasta 2022, pero ahora está a préstamo en el Inter de Milán.

De todas formas, el ex volante asume que Alexis "está teniendo un período difícil. Muchos jugadores tendrán momentos difíciles. Pero ciertamente no miraría a un jugador por una cantidad x, me enojaría", sentenció.

Alexis Sánchez se encuentra a la espera de la determinación que tome Manchester United respecto a la renovación de su préstamo con el Inter de Milán. El contrato de cesión del chileno vence este martes 30.