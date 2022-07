Ex DT de la selección italiana sostiene que el Inter de Milán es favorito al título de la Serie A por tener a Alexis Sánchez en la banca

Alexis Sánchez no se inmuta, ya de vuelta en los trabajos de pretemporada del Internazionale Milano para el curso 2022-23. Así como van las cosas, el chileno debería cumplir el último año de contrato con los nerazzurri antes de partir.

Y la permanencia de Alexis en el Inter de Milán no está exenta de polémica, considerando que los lombardos buscan incansablemente su partida y el DT Simone Inzaghi nuevamente no lo tiene considerado, pero AS7 no ha aceptado las ofertas aparecidas hasta ahora y se niega a rebajar la indemnización.

En paralelo, el ex DT del AC Milan, la selección italiana y Atlético Madrid, entre otros, Arrigo Sacchi, cree que el Inter es candidato a ganar el título y explica por qué uno de los argumentos es que Alexis esté en la banca.

“Si me preguntas por el favorito, diría que Inter. Plantel amplio, mucha experiencia y jugadores de calidad. En ataque tienen un potencial increíble. Y como Sánchez sigue en el grupo por ahora hay cinco delanteros: el chileno, Correa, Dzeko, Lautaro y Lukaku”, dijo Sacchi a La Gazzetta dello Sport.

De esta manera, el otrora técnico cree la posibilidad del Inter para tener a un jugador como Alexis, considerado el quinto delantero del plantel, refleja el potencial de los nerazzurri.

“Y compraron a Mkhitaryan, un elemento interesante. Tienen dos hombres por puesto y de esta manera pueden compensar las lesiones o las bajas de rendimiento”, agregó el oriundo de Fusignano.

Sacchi sentenció que “espero que Inzaghi, que ha mejorado mucho, tome cada vez mayor coraje y entienda que no se necesita un hombre de más en defensa cuando el partido está estancado. En el fútbol moderno el movimiento y la velocidad son fundamentales”.