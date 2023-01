Alexis Sánchez se prepara para un 2023 donde espera terminar lo más alto posible con el Olympique de Marsella en la liga francesa. Pero a ese desafío deportivo también le agrega temas personales, como es la viña que se compró hace algunos meses.

Alma Soul es el nombre que le dio a este emprendimiento, donde adquirió 25 hectáreas cerca de la región de Friulli, en Italia. Además, en Chile también espera potenciar este asunto con terrenos en el Maule y la Región Metropolitana.

Por eso es que el goleador histórico de la Roja subió un video a sus redes sociales y al canal de Youtube de Alma Soul, con distintas fotos de su vida y de personajes importantes para la sociedad. Esto con el afán de transmitir un mensaje sobre personas inspiradores.

"Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, aquellos que no encajan. Los que ven las cosas diferentes, a los que no les gusta las reglas y no respetan el status quo", comienza el relato que originalmente es de Steve Jobs, fundador de Apple.

Luego se agrega que "puedes repetir lo que dicen, puedes no estar de acuerdo con ellos, glorificarlos o insultarlos. Lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque cambian las cosas, empujan a la raza humana hacia adelante".

Finaliza indicando que "mientras algunos los ven como locos, nosotros vemos a genios. Porque las personas que son tan locas y piensan que pueden cambiar al mundo, son las que lo hacen".

Alexis se prepara para jugar en Marsella este lunes, pues a las 15 horas enfrentan al Montpellier como visitante. La meta del elenco es clasificar nuevamente a Champions League, y aunque está difícil pillar al puntero PSG (están a 11 puntos) es factible terminar segundo, pues están a cuatro unidades de Lens, quien ocupa esa ubicación.

REVISA EL VIDEO DE ALMA SOUL