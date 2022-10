Alexis Sánchez sigue marcando goles con la camiseta del Olympique de Marsella. Este miércoles, el Niño Maravilla fue clave en otro triunfo del elenco francés sobre el Sporting de Lisboa por Champions League: al 30', puso el 2-0 definitivo del partido, el que deja a su equipo -por ahora- clasificado a octavos de final.

Además, llegó a una importante marca personal: igualó a Arturo Vidal como el máximo anotador nacional en este certamen. Y tras el encuentro, el delantero dejó ver su alegría por el tremendo momento que vive con la camiseta del Marsella, aunque admitió haber quedado con ganas de otra conquista.

"Estoy contento, pero a la vez quería marcar otro gol. Pero bueno, feliz por la victoria y el equipo, que no se relajó y tuvo una buena presentación hoy", manifestó el goleador a ESPN F 90. "Es mentalidad. Este es un partido de Champions y hay que estar concentrado en los 90", agregó.

"Hay que seguir, esto está recién empezando. Siempre digo que la carrera del futbolista es corta y trato de todos los días mejorar. Ahora hice un gol, quería hacer más y mañana vuelvo a entrenar. El fútbol es una sola oportunidad y hay que aprovecharla", complementó.

El Niño Maravilla se refirió a su posición como 9, la que manifiesta aún es difícil para él. "Es complicado porque dependo mucho de los que juegan atrás mío. Al 9 le queda una oportunidad y tiene que meterla. Pero en un momento me fui para atrás y metí dos pases goles que es lo que siempre vengo yo", dijo.

"Pero bueno, me tengo que adaptar a lo que diga el entrenador. Me pide fijar a los dos defensas, que es algo a lo que no estoy acostumbrado, ir al espacio y agregar lo que yo sé, que es entender el fútbol", continuó.

Por último, se refirió al camino que le queda al Marsella en Champions League, el que cerrará la fase grupal con partidos ante el Frankfurt y Tottenham. "El Marsella está con ganas, hay que estar más concentrados, con más ganas de ganar cosas importantes y seguir. Es un grupo joven, hay que estar todos unidos, eso es importante", cerró.