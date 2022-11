Luego de una agotadora primera parte de la temporada en el Olympique de Marsella y de cerrar el 2022 con los amistosos de la selección chilena ante Polonia y Eslovaquia, Alexis Sánchez disfruta de un merecido descanso. El Niño Maravilla está de vacaciones, en las que ha aprovechado de relajarse, pero también de motivarse de varias maneras. Una de ellas es un discurso de Adam Sandler.

El tocopillano ha sido la gran figura de los Phocéens en la Ligue 1 y la UEFA Champions League, donde pese a no clasificar a la próxima ronda, aportó con goles. Los resultados no estuvieron del lado del chileno, quien lamenta estar por ahora lejos del liderato del fútbol francés y sin torneos internacionales.

Es por ello que en sus vacaciones durante el Mundial de Qatar 2022, Alexis Sánchez intenta inspirarse de distintas maneras. Y este martes, a través de sus redes sociales, sorprendió a todos sus seguidores con un claro mensaje sobre el amor al deporte.

Utilizando uno de los discursos de Adam Sandler en la película "Hustler" (Garra), el Niño Maravilla trata de dejar un mensaje a sus fanáticos, sus compañeros y hasta él mismo. Evitando spoilers, todo se da en un momento de un fracaso antes de que el actor, en su rol del cazatalentos y entrenador Stanley Sugerman, saque la voz.

"Vuelvo a casa mañana", le dicen. "¿Es lo que quieres hacer? Viniste hasta acá, tuviste un mal día y quieres dar por vencido", replica. "No, pero no tengo el nivel", señalan antes de soltar la emocionante charla.

"¿Amas este deporte? Hablo de amarlo con todo el corazón, porque si no, no hay que molestarnos. No abramos esa puerta, solo nos la azotarían en la cara. Yo amo este deporte, vivo por este deporte y hay cientos de jugadores esperando su turno, a quienes les obsesiona este deporte", dice el personaje.

"La obsesión vence al talento siempre. Tienes todo el talento, pero tu obsesión… ¿Es lo único en lo que piensas? Hay que enfrentarlo, eres tú contra ti allá afuera. Cuando salgas a esa cancha, tienes que pensar que eres el mejor de ese lugar, no importa si LeBron está ahí", agrega.

Finalmente y ante ese nivel de motivación, Adam Sandler encara a su pupilo. "Te preguntaré de nuevo: ¿amas este deporte?", consulta. "Sí", le devuelven en tono suave. "¿Le pregunté a un gatito recién nacido o a ti no te escucho?", replica fuerte. "¡Sí!", responden enérgicamente. "Pues hay que hacer que pase", cierra.

Alexis Sánchez deja un mensaje que, más allá de lo emocionante que es, de seguro es un discurso directo para enfrentar el 2023. Ya sea con el Olympique de Marsella o la selección chilena, el Niño Maravilla deja claro que está enamorado del fútbol y que solo piensa en la victoria.

Revisa el video de Alexis Sánchez con el discurso de Adam Sandler en "Hustle"