Alexis Sánchez la rompe en festival italiano de cine infantil y es la estrella: puros elogios a Mi amigo Alexis

La edición invernal del Festival de Cine de Giffoni, en Campania, Italia, está en marcha. El certamen enfocado a la promoción de películas infantiles y juveniles se encuentra en la revisión de obras, con su característico jurado que conforman niños y adolescentes.

En la categoría Elements +10 que va desde los 10 a los 12 años la película chilena “Mi amigo Alexis” ha despertado buenas críticas de los pequeños. Dirigida por Alejandro Fernández y el mismo Alexis Sánchez en el reparto, el film del delantero de la selección chilena llegó a Italia como My hero Alexis.

“Una historia de fútbol, pero también de miseria y tenacidad en el perseguir los sueños propios, con los barrios pobres de Chile de fondo: entre los protagonistas hay un intérprete especial. My hero Alexis (Chile), de Alejandro Fernández Almendras. En competencia en la categoría Elements +10, la película cuenta con un intérprete excepcional en el reparto: el jugador del Inter, Alexis Sánchez”, destaca la misma organización del certamen.

Agregan: “de los productores de Una mujer fantástica, que ganó el Oscar a la Mejor Obra en Lengua Extranjera en 2018, la obra cuenta la historia de Tito, de 12 años, que hace realidad el sueño de cada niño: conocer a su ídolo Alexis Sánchez. La inesperada amistad entre el niño y el futbolista les enseña algo a ambos. Tito descubre su verdadero camino en la vida y Alexis encuentra los lugares e historias de su infancia que le recuerdan por qué ama el deporte”.

Y los jueces tienen su propio análisis: “no soy un aficionado al fútbol, pero me gustó la historia. La relación con los propios sueños es central en toda la película y nos enseña esa constancia y que la determinación de seguir las metas propias es fundamental. Nadie nos puede decir qué seremos de grandes, nos toca a nosotros decidir”, sostuvo Eugenio, de 12 años.

Raffaella (10) consideró que “el mensaje más importante es no detenerse frente a los obstáculos y también creo que es fundamental que, una vez exitosos, personajes como Alexis Sánchez nunca hayan perdido el contacto con la realidad, permaneciendo siempre servicial y amable”.

Massimo (12), en contacto desde Milán, sentenció que “me encanta el deporte y me encantó esta película. My hero Alexis va en contra de todos los estereotipos y nos enseña que los niños no deben seguir los sueños de sus padres, sino los propios. También me gustó la relación entre el protagonista y su hermana: será Tito quien la anime y le haga entender que hasta las chicas pueden convertirse en goleadoras”.