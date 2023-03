Alexis Sánchez nos ha sorprendido con varias revelaciones en la extensa entrevista concedida al periodista Gustavo Huerta en TVN. Por eso, no podía evitar referirse a uno de los episodios más controvertidos de su carrera: cuando optó por firmar en Manchester United tras su frustrado traspaso al Manchester City a comienzos de 2018.

En la primera entrega de la nota, el Niño Maravilla había reconocido que el desacuerdo se produjo por un jugador del City que no quiso irse al Arsenal a cambio de su ficha. Pero luego agregaría más detalles, como el término de su relación con el técnico del elenco skyblue, Josep Guardiola, quien lo habia llevado de Udinese al Barcelona.

"Después no volvimos a hablar. No sé si se enojó, pero estaba sentido. No hemos vuelto a hablar. Ni feliz cumpleaños, ni nada. Le escribí 'feliz cumpleaños, profe', pero me dijo gracias... Estaba muy a punto. Yo quería y él quería", reconoce el delantero chileno a cinco años de un episodio clave.

Pero lo toma con humor. "¿Si sería bueno llamarlo? Jajajá. Si necesita un 9, ya sabe. Si (Erling) Haaland se cansa, jajajá... ojo que a Haaland hay que darle descanso. Hace goles, pero también debe tomar otro aire", responde con una carcajada. Luego toma aire y da por cerrado el ciclo con Pep: "No... ya está".

Mourinho, Guardiola y Wenger



Otro destaque de la entrevista de Alexis Sánchez es el que dedica a los entrenadores. "(Jose) Mourinho es especial, en sus respuestas tiene... así (chasquea los dedos). Y eso lo ha llevado arriba. Guardiola analiza todo, es un detallista en todo ámbito. Y (Arsene) Wenger, un señor del fútbol: siempre elegante, respetuoso, distinguido, lleva el camarín", describe.

"Cada uno es diferente. Me gustaría mezclar todo lo que aprendí de ellos y enseñarles algún día a los niños en Chile", asume el delantero de 34 años, todavía con dudas respecto a la posibilidad de seguir como entrenador profesional a partir del momento en que tome la decisión de retirarse del fútbol.

Por eso, Alexis pone puntos suspensivos a su carrera. "Me gustaría ser entrenador de fútbol, entrenar a los más pequeños, pero más para enseñarles y dejarles lo que fue mi carrera a los más pequeños. A nivel profesional también, pero todavía no lo dimensiono", completa el goleador histórico de la selección chilena.