El Inter de Milán busca salir de su mal momento tras el paupérrimo febrero en todos los frentes. Este martes desde las 17:00 horas el equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal se enfrenta al AC Milan por las semifinales de la Copa Italia.

El elenco dirigido por Simone Inzaghi ha venido a la baja durante el último mes y no solo cedió el liderato de la Serie A, sino que también quedó con un pie fuera de la UEFA Champions League. El panorama no es el mejor y pareciera que no hay soluciones, aunque un histórico dio su análisis para lograr levantar el rumbo.

Aldo Serena habló del presente que vive el Inter y dejó claro por qué vienen a la baja. "El equipo no es tan malo, el volumen de juego está ahí. El balón llega ahí de frente. Quizás no siempre en el momento adecuado, pero llega", dijo a La Gazzetta dello Sport.

"Las oportunidades se crean, el problema no es la maniobra. Más bien hay un poco de bronca, decisión y claridad en el momento decisivo. Y quizás también hay un problema de montaje entre Lautaro y Dzeko", advirtió.

Ante este panorama, Serena sorprende al poner a Alexis como una pieza clave para levantar al Inter. "Dzeko es muy bueno construyendo pero tiene características diferentes a las de Lukaku. El bosnio está estacionado más al centro, incluso bajando, y el compañero en ataque tiene que trabajar más en los rivales. Para este trabajo, Sánchez sería más apto por características técnicas", recalcó.

Si bien no le restó méritos a Martínez, dejó claro que está incómodo. "Me gusta mucho Lautaro, sin duda es un jugador top. Pero el Inter con Lukaku jugaba diferente, con un centro de gravedad más bajo. Atacaba en profundidad, arrancaba en velocidad y alternaba con el belga".

La diferencia con Conte y a la espera de Joaquín Correa

El bajón que ha tenido el Inter de Milán ha hecho que muchos hinchas extrañen a Antonio Conte. Con el último técnico que fueron campeones, el equipo era irregular pero ganaba. Para Aldo Serena, Simone Inzaghi modificó algo que era vital en el ataque.

"Los movimientos que hizo Conte con los dos atacantes manteniéndolos cerca, eran diferentes. Uno iba al encuentro y hacía de banco para liberar al otro. Este año no pasa, el argentino está obligado a descentrar y en los últimos 20 metros se reducen los espacios", enfatizó.

Serena también confía en el regreso de Joaquín Correa, quien se ha mantenido fuera por las constantes lesiones. "Tiene intuición y velocidad, pero también visión de juego. Tiene la capacidad de encontrar el espacio adecuado para el pase entre varios rivales. Puede echarle una gran mano a Inzaghi, porque tiene técnica, capacidad de entrada y sabe cómo comunicarse en espacios reducidos"

"Es un arma que le ha faltado a Inzaghi hasta ahora, especialmente contra equipos cerrados. Sin duda será fundamental de aquí en adelante, porque ofrece soluciones alternativas importantes y tiene características únicas en el departamento ofensivo de los nerazzurri", cerró.