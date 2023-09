Uno de los dolores más grandes que vivió la Generación Dorada de la Selección Chilena fue la final perdida de la Copa Confederaciones Rusia 2017, a manos de Alemania por un error de Marcelo Díaz, instancia que fue recordada por Arturo Vidal.

Durante la transmisión que hizo en la plataforma Twitch, el King recordó los mejores momentos de La Roja en ese certamen, donde enfatiza que “esta Copa tenía que haber sido de nosotros, mala cuea (sic)”.

Sin embargo, el tono de nostalgia de Vidal cambió radicalmente luego que un seguidor lanzara el comentario “aún no me olvido de ti, Carepato“, en referencia a la falla cometida por Díaz en la Final de la Confederaciones. En ese momento, salió rápido en defensa de su ex compañero en la Selección.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Marcelo Díaz?

“Ahí no se le echa la culpa a nadie, nunca. Ganamos como equipo y perdimos como equipo. No se la echa la culpa a nadie mi gente, así son los equipos”, fueron las palabras del volante.

En esa línea, Vidal recalca sobre aquella Confederaciones que “esta Copa tenía que haber sido de nosotros, mala cuea (sic). Fue una jugada de ellos, pero nosotros tuvimos caleta chances para ganar. Así es el fútbol”.

Pero no fue lo único, porque además, aprovechó de reconocer al arquero Claudio Bravo, especialmente por su labor en los penales durante las semifinales del torneo, donde Chile derrota a Portugal.

“Ir a los penales así ¡Qué lindo!(…) Si hay un hue… que es el mejor arquero para los penales es Bravo, extraordinario, hay que decirlo. Esta la ganó solo”, sentencia el King al respecto.

¿Cuándo puede volver a las canchas Arturo Vidal?

El jugador fue operado y su recuperación dependerá de los avances semanales. No obstante, se espera que le tome por lo menos tres meses para regresar a las canchas.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en Clasificatorias?

Los próximos dos duelos del Equipo de Todos en el proceso rumbo a la Copa del Mundo, serán en el mes de octubre, con rivales directos en la lucha por la clasificación.

El jueves 12 recibirá en el Estadio Monumental, en principio, a Perú; mientras que el martes 17 visitará a Venezuela en Maturín.