Comenzó la recta final en la lucha por el título del fútbol chileno y Colo Colo tiene la primera opción para ser campeón. Y ahí, Arturo Vidal ya calentó la definición con su arrchirival, mediante una publicación en Instagram.

Es que se conoció una reciente denuncia de la U. de Chile hacia Colo Colo, debido a una eventual comunicación de Jorge Almirón con la banca alba en el duelo donde estaba suspendido, frente a Huachipato.

Si bien todo es materia de investigación, en la tienda azul piden restarle los tres puntos al Cacique, lo que afectaría directamente la lucha por el título. Esto, porque hasta ahora los albos están dos puntos sobre la U.

El palo de Vidal

Como siempre, Arturo Vidal se mostró activo en redes sociales donde volvió a invocar a los emojis de sapos para tirar una indirecta. Esta vez, apuntaría a la U. de Chile y su acusación ante Colo Colo.

La publicación del King.

Si bien es especulación el posible destinatario del “palo” del King en su Instagram, los hinchas apuntaron a la U. de Chile, mientras otros también festinaron con el recuerdo de Marcelo Díaz.

Es que una de las publicaciones más virales del Rey Arturo fue aquella “no me olvido de ti sapo”, tras la salida de la selección chilena y los conflictos con compañeros de la Roja.

Lo cierto es que ahora habrá que esperar el veredicto del Tribunal de Penalidades para saber si existe o no un eventual castigo para Colo Colo, lo que sería determinante en la lucha por ser campeón.