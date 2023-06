Arturo Vidal no piensa en el retiro, menos en la selección chilena. El King avisó que quiere jugar el Mundial 2026 y recién ahí tomar una decisión respecto a su carrera. Si Chile triunfa en las Eliminatorias, el volante podría jugar la próxima Copa del Mundo con 39 años.

Los históricos de la Roja se dividen ante la idea. En conversación con RedGol, Fernando Astengo admite “no ser quién para retirarlo de la selección”, pero le advierte que las lesiones van a complicar su camino. “De aquí a tres años, a la edad que tiene Vidal, no son realmente tres años”, ilustra el exseleccionado.

“Es mucho más porque uno está lleno de lesiones. Ha sido operado, ha tenido lesiones que van desbalanceando tu musculatura. Vas perdiendo un poco el ritmo futbolístico, esa garra, esa pasión. Si antes lo hacían llegar a todos los balones, ahora a Arturo le está costando mucho más, sufre un poco más el partido”, suma.

Incluso, afirma que el King debe subir su rendimiento para ser considerado para las Eliminatorias. “Esta pasada en Flamengo no ha sido la mejor, porque debería ser titular por su currículum y se ha dado cuenta de que llegó a un fútbol que tiene exigencias tan importantes como las de Europa”, argumenta.

“Uno tiene que sentarse, tranquilizarse y orar más con la razón que con la pasión. Ahí uno se da cuenta si efectivamente está para seguir en las grandes ligas o ser un aporte en la selección. Si él cree que es un aporte, obviamente que su nivel futbolístico tiene que subir, porque hay Eliminatorias”, suma.

Diferente es la visión de Hugo Gónzalez. El formador del King le pone todas las fichas: “Si él dijo eso, es porque pretende jugar no solamente hasta los 39, sino más. Va a depender de cómo esté física y futbolísticamente, pero lo conozco y sé que se prepara día a día para estar en las mejores condiciones. No me cabe duda que si tiene el físico y el fútbol, va a llegar a otro Mundial. Ojalá lo haga”, dice.

“La personalidad y el oficio en este momento juegan a su favor, está bien posicionado, siempre quiere jugar, siempre está bien preparado. Si tiene el físico y el fútbol, llega sin problemas a otro Mundial y esperemos que así sea”, agrega el entrenador de las juveniles albas.

El respaldo de los “veteranos”

Héctor Puebla, quien se retiró del fútbol profesional a los 41 años, respalda a Vidal. “Yo creo que puede seguir jugando, lo han demostrado jugadores como el Chupete Suazo, que perdió varios años sin jugar y ahora apareció y lo está haciendo bien”, dice.

El exseleccionado sí ve a Vidal jugando un nuevo Mundial, de clasificar. “Depende la calidad de jugadores que haya, porque si no sale ninguno más y Vidal sigue demostrando como jugador de selección, tendrá que jugar. A mí me gustaría que jugara a los 39 años”, suma.

También lo hace Luis Fuentes, con apariciones en la Roja hasta los 35 años y retirado del fútbol profesional a los 42. “Todo va a depender del momento que esté viviendo. Si tienes un buen rendimiento, puedes tener cualquier edad y no va a importar. En ese sentido, se la doy a Vidal”, añade.