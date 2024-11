Paulo Garcés fue el nuevo invitado en el programa El Almanaque de Florete. En el espacio, el ex arquero de Universidad Católica, Universidad de Chile, O’Higgins y Colo Colo, entre otros, defendió a Arturo Vidal por su polémica distancia con el DT de la selección chilena, Ricardo Gareca.

“Yo considero, para mí, Arturo Vidal es uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro país, por lejos, porque haberlo visto… yo lo vi entrenando”, dijo el Halcón.

El futbolista de 40 años y los registros de San Felipe agrega que “el tipo es un monstruo. Yo no sé cómo lo hacía, pero te despejaba una pelota parada en contra, y la misma pelota iba y te cabeceaba en pelota a favor”.

“El recorrido, la técnica que tiene… tú le tiras un melón y la controla como si fuera un globo. Pero sí tiene una personalidad muy fuerte. Lo que piensa lo dice. Y a mucha gente le molesta eso. El tipo es frontal y lo dice, moleste a quien le moleste. Le da lo mismo”, complementa.

El orgullo de haber compartido con Vidal

El campeón de América con la selección chilena en 2015 añade que “creo que va más en cómo las personas reciban los comentario de él, porque dice lo que piensa. Y el chileno no es frontal”.

El Halcón Garcés defiende a Arturo Vidal.

Garcés sentencia que “le puede caer bien a algunos y a otros no, pero el tipo te dice lo que piensa, su verdad, y no anda con cuentos ni cosas por atrás, como hay muchos. Haber compartido camarín con Arturo, me saco el sombrero”.

Durante su carrera, Garcés defendió las camisetas de la UC, Deportes Puerto Montt, Lobos Buap, Everton, la U, La Calera, O’Higgins, Colo Colo, Deportes Antofagasta, Curicó Unido, San Luis, Deportes Valdivia y San Felipe.

Fue campeón de Primera División con la Católica (2), la U (1), O’Higgins (1) y Colo Colo (1). Además registra una Copa Chile con los azules y otra con los albos, además de la Supercopa conquistada con los celestes. Más la Copa América 2015 con La Roja.