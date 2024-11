Mauricio Pinilla reacciona decepcionado por la jarana de Arturo Vidal y Colo Colo: "No la cag..."

Mauricio Pinilla se refirió al polémico carrete de Arturo Vidal y otros jugadores de Colo Colo tras la victoria del Cacique contra Deportes Iquique, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional. El plantel albo festejó los cumpleaños de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, y terminó en escándalo.

En Deportes en Agricultura, Francisco Sagredo le preguntó a Pinilla: “¿el jugador nunca piensa tipo: cabros, carretiemos, está el cumpleaños Cepeda y el Vicho, pero queda una semana para el título? Cuidémonos, si la hacemos hagámosla piola, en una casa, o no salgamos; o que no sea hasta las cinco de la mañana”.

Pinilla respondió que “lo que pasa es que el jugador se tira a la piscina, como que no tiene filtro en ese sentido de pretender cuidarse, aunque se debería hacer de otra manera”.

Hay que ser más piola

“Quizás en una casa mas piolita. Estás a siete días de jugar una final que has esperado todo el año, te has portado bien, no tienes la necesidad de andarte exponiendo en lugares públicos, más allá que se haya reservado un local para una fiesta privada”, agrega.

Pinilla le tira las orejas a Arturo Vidal.

El otrora delantero de Universidad de Chile y la selección nacional sostiene que “me parece que se podría haber hecho de mejor manera, más piola el carrete”.

“¿Que yo era bueno para el carrete? Sí, pero yo no protagonicé ningún acto de indisciplina. Yo carretié, pero no estuve en ninguno de esos eventos… Yo me cuidaba con las fechas y momentos. Había momentos para sí y para no”, añade.

Por último, contó que incluso algunos técnicos advierten a sus jugadores: “ragazzi, non fare cazzate… chicos, no la caguen. Gian Piero Gasperini era un entrenador que se preocupaba mucho de eso”, concluye.