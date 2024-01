El regreso de Arturo Vidal ha sido el gran tema de la pretemporada de Colo Colo. En el Cacique buscan asegurar al King lo antes posible y están negociando para concretar su retorno al estadio Monumental.

Este jueves en Uruguay, Brayan Cortés conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que han sido los trabajos. Pero no sólo eso, sino que también tuvo palabras para el inminente arribo del bicampeón de América al equipo de Jorge Almirón.

“Todos sabemos lo que venimos haciendo, el equipo se conoce hace un año. Tenemos un cuerpo técnico que está dando su idea clara, tratamos de hacerlo en el campo de juego y nos sentimos cómodos”, dijo el Indio sobre la pretemporada.

Brayan Cortés detalló lo que han sido los primeros días con Jorge Almirón, quien poco a poco va dejando su sello. “Mucha intensidad, una salida clara, que el equipo juegue en cualquier cancha y seamos protagonistas como el último tiempo. Demuestra su idea, nosotros tratamos de hacerlo en el campo de juego y es la única manera de seguir mejorando”.

En esa misma línea y tras estar a punto de salir a Vélez, el Indio dijo que vive un dulce presente. “No sé si llamarlo el mejor momento de mi carrera, pero sí me siento bien, con confianza y madurez. Me siento mejor personalmente y trato de seguir mejorando, uno nunca termina de aprender. Hay que seguir así, el año pasado si bien no salimos campeones, con muchos problemas estuvimos ahí”.

Brayan Cortés le abre la puerta de Colo Colo a Arturo Vidal

Brayan Cortés también aprovechó la ocasión para hablar de dos temas importantes en Colo Colo. La demora en los refuerzos y el arribo de Arturo Vidal, al que espera con los brazos abiertos.

“El tema de los refuerzos para mí no es inquietante, eso lo ve el cuerpo técnico y la dirigencia. Nosotros estamos aquí para. Entrenar y ganarse un puesto. Tenemos un equipazo, jugadores jóvenes que se han incorporado. Hay una base, así que para nosotros no es tema”, recalcó el portero.

Tras ello, Brayan Cortés entró de lleno en la chance de que Arturo Vidal vuelva a Colo Colo. “No se habla mucho en el camarín. Estamos concentrados en la pretemporada, de prepararnos bien físicamente, tener la idea del profe clara dentro del campo de juego. Son temas que no pasan por nosotros”.

“Arturo es un gran jugador, un gran profesional. Si se llega a dar, será una felicidad. Todo sabemos lo que significa para el país y para nosotros, así que no podemos ir más allá. Eso lo ve otra gente. Esperemos que el equipo se fortalezca y andemos bien”, añadió.

Finalmente, Brayan Cortés llenó de elogios a Arturo Vidal. “Todos sabemos la carrera que ha hecho, la jerarquía que le da a los equipos. Para mí es un líder, me ha tocado estar con él en la selección. Si se llega a dar, sería una felicidad para nosotros. Sabemos lo que es del campo de juego y en copa sería jerarquía y personalidad”, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Arturo Vidal en 2023?

Durante la temporada 2023 y con las camisetas de Flamengo y Athletico Paranaense, Arturo Vidal disputó 34 partidos oficiales en total. Antes de su lesión, el King no marcó goles, aportó con dos asistencias y llegó a los 1.692 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras siguen las negociaciones con Arturo Vidal, Colo Colo se enfoca en su próximo desafío en medio de su pretemporada. Este viernes 19 de enero desde las 22:15 horas el Cacique choca con Nacional de Uruguay en un amistoso de preparación en la Serie Río de La Plata.

