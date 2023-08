Un partidazo por la fecha 21 del Brasileirao es el que protagonizarán Atlético Paranaense que recibe a Fluminense. El equipo de Arturo Vidal será local en un duelo clave por la pelea de clasificación a Copa Libertadores, ya que de ganar pasarán en la tabla de posiciones al Flu.

¿Cuándo juegan Atlético Paranaense vs Fluminense?

El Atlético Paranaense de Arturo Vidal recibe a Fluminense este domingo 27 de agosto a las 17:30 horas en el Arena da Baixada, ubicado en la ciudad de Curitiba.

¿Dónde ver por TV o streaming el partido del Brasileirao con Vidal?

El duelo entre Atlético Paranaense vs Fluminense no será transmitido por televisión en Chile. Sin embargo, podrás ver el partido completamente en vivo de forma online y por streaming a través de la app STAR+.

Vidal y su regreso a la titularidad en el fútbol brasilero, aunque siempre con polémicas

Luego de su salida de Flamengo, Arturo Vidal ha retomado la regularidad que esperaba tener en el fútbol brasilero y en el Atlético Paranaense se ha convertido en un titular fijo del equipo, jugando en una posición más adelantada como volante ofensivo sin la responsabilidad de bajar tanto.

El King ha sumado buenas y malas en estos últimos duelos, aunque en el último empate 1-1 ante Coritiba recibió críticas de la prensa brasilera: “Actuando en una posición más ofensiva, el jugador no pudo aportar tanta creatividad y conectar con los atacantes”, afirmó Terra Brasil.

El volante nacional también se vio involucrado en una polémica fuera de la cancha esta semana, esto luego de referirse en Twitch acerca del suicidio del portero alemán Robert Enke, a quien el Rey le anotó un gol en su paso por el Bayer Leverkusen. “Oye, ese arquero después estaba con depresión y se mató”, dijo Vidal en la transmisión.

Ante las críticas por sus dichos, el mediocampista respondió: “A todos los periodistas odiosos: vieron en este video que dije todo con buenas intenciones. Yo tampoco me reí de eso, nunca lo haría. Conté esta anécdota, pero no lo dije mal. Nunca me reiría de algo así“.

En materia futbolística, el equipo del formado en Colo Colo marcha en la sexta posición del Brasileirao con 32 puntos, a solo dos unidades de su próximo rival, Fluminense. De ganar, el equipo de Vidal lo superaría en la tabla y se metería en zona de clasificación a Copa Libertadores.

Así va la tabla de posiciones del Brasileirao