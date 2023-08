Arturo Vidal aclara sus dichos sobre arquero fallecido: "Nunca me reiría de algo así"

Arturo Vidal aprovecha sus ratos libres para realizar transmisiones en Twicth. En la modalidad suele hablar de todo, algo que le terminó pasando una mala jugada y le valió numerosas críticas.

El jugador de Athletico Paranaense estaba revisando jugadas suyas en la plataforma, en donde llegó al primer gol que marcó en Europa. Con la camiseta de Bayer Leverkusen, el King convirtió al Hannover 96 en el año 2007 en la victoria por 3-0. El tanto se lo anotó a Robert Enke. “Oye, ese arquero después estaba con depresión y se mató”, dijo Vidal.

Enke se quitó la vida en 2009 tras sufrir depresión, algo que causó bastante impacto en el mundo del fútbol. Por esta razón, las palabras del King no cayeron bien y recibió bastantes criticas de medios internacionales, quienes acusaron que el tono del nacional no fue el adecuado.

Vidal aclara sus dichos

Por lo anterior, Arturo Vidal decidió aclarar el tema en otra transmisión y donde aseguró que jamás se burlaría o hablaría mal de un hecho de esa magnitud. “A todos los periodistas odiosos: vieron en este video que dije todo con buenas intenciones. Yo tampoco me reí de eso, nunca lo haría. Conté esta anécdota, pero no lo dije mal. Nunca me reiría de algo así“, explicó el formado en Colo Colo.

Arturo Vidal jugó en Bayer Leverkusen entre 2007 y 2011, periodo en el que coincidió en cancha con el fallecido Robert Enke. El meta alemán tuvo una destacada trayectoria, en la cual jugó por Benfica, Barcelona y Fenerbahce, entre otros. Además, defendió a su selección en la Eurocopa de 2008, un año antes de su muerte.

¿Cuándo juega Arturo Vidal?

El chileno volverá al terreno de juego el domingo 27 de agosto a las 17:30 horas, donde enfrentará al Fluminense en la 21 fecha del Brasileirao. El Athletico Paranaense está en el 6° lugar con 32 puntos, a 16 unidades del líder Botafogo.