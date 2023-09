Arturo Vidal se quedó en Chile para comenzar la recuperación de la dura lesión de rodilla que sufrió jugando por La Roja. El King debió ser operado, en la antesala de las Fiestas Patrias, y ya está en trabajos de fisioterapia para rehabilitarse de la mejor forma.

Este viernes, el volante del Athletico Paranaense compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se ve sufriendo por los ejercicios que le hace su kinesiólogo. Además, escribió un emotivo mensaje en el que promete no adelantar su alta médica por las ansias que le da jugar.

“Muchas veces me apresuré para jugar por mis equipos y mi país. Hoy estamos haciendo las cosas bien, tomaremos el tiempo necesario y volveré más fuerte que nunca”, escribió. Pero el audio con el que acompañó el video emocionó hasta al más fuerte.

En el registro se puede escuchar “es que yo soy un hijueputa y me sé recuperar, yo me recupero. No sé. Yo soy un guerrero y yo sigo pa’elante, porque cuando tú no puedes tienes que seguir para adelante, aunque sea arrastrado, ¿entiendes? Porque vas a seguir pa’elante y tarde o temprano te va a parar, pero te mueres si te quedas ahí tirado”.

De momento, no se sabe si el King completará la recuperación de su lesión en Chile con el staff médico de la Selección Chilena o no. Los doctores de Athletico Paranaense lo acompañaron en la operación y en los primeros días tras el alta hospitalaria.

¿Qué lesión sufrió Arturo Vidal?

Tras el partido con Colombia en eliminatorias, Chile informó de la grave lesión de Arturo Vidal. Ahí se señaló que el King sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla derecha, la que obligó a una cirugía.

¿Cuándo puede volver Arturo Vidal a las canchas?

La gravedad de la lesión de Arturo Vidal lo mantendrá casi todo lo que resta de temporada afuera. Los plazos son de tres meses como mínimo y dependerá de su evolución para saber si puede jugar antes del 2024.