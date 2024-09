Arturo Vidal dejó la grande después de la eliminación de Colo Colo en la Copa Libertadores. El King subió un video en donde resaltó su mentalidad ganadora y de paso le pegó al entrenador de la Roja, Ricardo Gareca, y a los jugadores de Universidad de Chile, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

Las reacciones fueron varias. Fabián Hormazábal, también de la U, tuvo que disculparse con los hinchas azules luego de haberle dado me gusta. “No lo vi completo, mil disculpas”, dijo. Por otro lado, Johnny Herrera no se pudo contener y explotó contra Vidal en TNT Sports.

“Yo lo tenía en mi equipo, pero como técnico después de esto patada en la raja y chao. Yo no quiero hueones estúpidos así en mi equipo. Que hable mal de compañeros de selección con los que salieron campeones, que le ponga el emoticón de sapo a Díaz…”, estalló. Luego, el King le respondió.

“Cuando volví de 16 años en Europa, jugué 30 partidos en Brasil. Ahora no me voy a dar el tiempo de responderle a un chico que en su mejor momento jugo menos de 3 partidos en esa liga y que bueno que ahora le pasaron un micrófono, cuando lo llevábamos de paseo en la selección no le conocí la voz“, se burló.

Los insultos de Johnny Herrera a Vidal

Johnny Herrera reaccionó con mucha rabia al video que publicó Arturo Vidal y que aludía a dos excompañeros. De hecho, hasta lo insultó. “Lo dice poco menos en coa. Cuesta entender, pero es gráfico. Los quiere mear. Lo digo así para que entienda el saco pelotas. Eso quiere hacer, los quiere humillar”, dijo.