La selección chilena parecía que era una etapa cerrada para Arturo Vidal, más aun cuando el técnico interino Nicolás Córdova aseguró que era el momento de dar una vuelta la página con los nombres de la generación dorada.

Pero ahora fue el mismo jugador de Colo Colo quien tuvo la oportunidad de responder si había cerrado la puerta en un regreso a la Roja, algo que el King fue muy claro en su respuesta.

En ese sentido, el volante asegura que mientras esté jugando y en condiciones, tiene todas las opciones de volver a ser llamado a la selección, por lo que todavía tiene esperanzas.

“No, yo sigo jugando al fútbol y hasta que juegue al fútbol estaré para la selección y dispuesto a ayudar en lo que sea y de donde sea”, comentó Vidal en TNT Sports.

Arturo Vidal se siente preparado para volver a la selección chilena. Foto: Andres Pina/Photosport

Arturo Vidal quiere volver a la selección chilena

Fue en un evento deportivo donde Arturo Vidal aprovechó de hablar de la selección chilena, donde por un lado le mandó una fuerte crítica a Nicolás Córdova por su trabajo en la Roja Sub 20.

Eso no fue todo, porque también descartó de plano que Manuel Pellegrini sea la gran carta la selección chilena, teniendo en cuenta que no ha trabajado en el país y menos en modo selección.

Por lo mismo, reveló que para Vidal es un sueño después del fútbol apuntar a ser director técnico, incluso en la Roja, pero por ahora apuesta para volver como jugador.

“Es mi objetivo cuando me retire, pero todavía no tengo pensado retirarme. Estoy disfrutando al máximo en Colo Colo, me volvieron las ganas del mundo de sacar todo adelante con la renovación estoy feliz en el día a día”, finalizó.

