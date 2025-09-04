En los últimos años, el volante Arturo Vidal no sólo hace noticia dentro de la cancha, pues fuera de ella su nombre se vincula con mayor frecuencia a las polémicas. Ahora el futbolista de Colo Colo deberá enfrentar a la Justicia.

Lo anterior, puesto que según informa el diario La Tercera, se entabló una querella en contra del King por “estafa y apropiación indebida“, esto a raíz de un documental que se iba a realizar sobre su carrera en el fútbol profesional.

ver también Fue de los mejores del fútbol chileno y critica a Arturo Vidal: “Cuando falla el tejado…”

Vidal enfrenta millonaria querella por estafa

Quien interpuso este recurso jurídico en contra del jugador fue la productora Pixihouse Chile, y lo hizo ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el auspicio de la abogada Leonarda Villalobos, involucrada en el Caso de Luis Hermosilla, que incluso le tuvo en cárcel.

En la querella se menciona que Antonio Inostroza Segura, dueño de la empresa, le reveló en 2024 a Vidal la idea de realizar un trabajo audiovisual sobre su vida dentro y fuera de la cancha, tras el cual derivó a su hermana Valentina Hernández, y luego a Diego Vergara, quien se presentó como su representante de imagen.

Luego que desde el entorno del King ejercieran presión a Pixihouse, acusando que tenían otras productoras interesadas en el documental, ésta pagó un monto de US$96 mil dólares a Haras Ill Campeone, propiedad del ‘Rey’, y Vibra Marketing SpA, de su agente Fernando Felicevich.

¿Por qué demandan al “King”?

En la querella, apuntan a recibir una indemnización cercana a los $200 millones de pesos por daños y perjuicios contra Vidal y su entorno, debido a “costos de contratos con agencias audiovisuales, multas contractuales y lucro cesante”, además de apuntar que hubo estafa.

Publicidad

Publicidad

Si bien la Justicia rechazó la acción de Pixihouse, insistirán con el libelo en otro Tribunal, pues afirman que desde el lado de Felicevich y los más cercanos al jugador, “hubo engaño, ánimo de lucro y perjuicio patrimonial, todos elementos constitutivos de estafa“.