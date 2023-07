La experiencia, sus decenas de títulos e importante carrera en el fútbol europeo, además de La Roja, le han brindado a Arturo Vidal un nuevo rol dentro de la cancha. En la Selección Chilena es uno de los jugadores más duchos, lo que le ha valido convertirse en uno de los líderes del equipo.

En conversación con Radio ADN, para recordar los 8 años de la Copa América 2018, el King aseguró que este rol no llegó solo por su nivel de juego. Según él, “la gente cree que porque uno juega bien es líder y no es así”, antes de explicar los motivos que le dieron este cargo.

Vidal aconseja a los más jóvenes para que nunca dejen de crecer futbolísticamente. “Lo que podemos hacer es ser líder con los jóvenes, darles consejos, obligarlos a que entrenen más que uno. Siempre hay que buscar el detalle para seguir mejorando, eso les decimos”, señaló.

“Que se esfuercen y no solo entrenen una vez. Que estén pendientes, que vean fútbol, que se mejoren cada vez que se entrenan, porque la forma no es ir dos horas y entrenar un rato”, agregó.

Según el jugador del Flamengo, además, es importante que los jugadores vivan varias experiencias antes de tomar un rol así. “Es difícil nombrar tan rápido a los jóvenes porque no han clasificado a un mundial, no han jugado eliminatorias, no han sentido la crítica de la gente, ni han disfrutado la victoria”, destacó Vidal.

“Hay que vivir dia a dia. Darles responsabilidad es muy difícil, por eso el profe tiene dos o tres jugadores grandes para eso”, remató el King sobre cómo le ha ido mostrando un nuevo camino a los jugadores más jóvenes que llegan a La Roja.