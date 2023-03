El Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar vuelve a la cancha para un importante duelo. Por la semifinal de vuelta delCampeonato Carioca se enfrentan a Vasco da Gama. Alarma de partidazo en Brasil.

¿Cuándo juega Vasco da Gama vs Flamengo?

El partido se disputará el domingo 19 de marzo a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.

¿Dónde ver el duelo del Campeonato Carioca?

El encuentro no tendrá transmisión televisiva en Chile, pero se podrá ver a través de la plataforma de streaming Brasileirao Play.

Apretada victoria en la ida

El Mengao no ha tenido un inicio positivo de año. Después de ganar la Copa Libertadores 2022, no han sido capaces de mantener ese nivel y han sufrido importantes derrotas en el inicio de temporada. Cayeron en la Supercopa de Brasil, en el Mundial de Clubes y en la Recopa Sudamericana. Esto no tiene nada contentos a hinchas tan exigentes como los de Flamengo.

En ese contexto, la ida ante Vasco da Gama por la semifinal del Campeonato Carioca era muy importante para calmar los ánimos en el club. En un duelo muy apretado, el Flamengo ganó por 3-2 en el Estadio Maracaná. Giorgian De Arrascaeta, Pedro y Frabrício Bruno anotaron para el Mengao, donde Arturo Vidal fue titular y jugó hasta el minuto 69 en el equipo que es dirigido por Vítor Pereira.

En el duelo de vuelta, el local será Vasco da Gama, aunque en el mismo Estadio Maracaná, por lo que Flamengo debe conseguir al menos el empate para no pasar sufrimientos y así no extender la serie más allá de los 90 minutos reglamentarios. Vale recordar que Erick Pulgar sufrió una fractura en el pie derecho, por lo cual no ha podido jugar en los últimos partidos del Mengao.