Arturo Vidal está viviendo uno de sus momentos más complicados desde que llegó a Brasil. El Flamengo está atravesando un complejo presente y este miércoles sumó su tercera derrota al hilo tras caer con el Fluminense por 1-2 en el Campeonato Carioca.

La final de la Recopa Sudamericana y las dos caídas en las últimas fechas han llevado a los hinchas del Mengao a disparar contra todo el plantel. Especialmente contra Vítor Pereira, quien asumió la banca hace solo algunos meses y cada vez pierde más crédito al mando del equipo.

Tras la derrota con el Fluminense, el entrenador dio la cara y enfrentó a la prensa, explicando el por qué de su formación. "Dadas las circunstancias, quiero recordar que Pedro y Varela son jugadores que solo estaban aquí porque era una final. No estaban en condiciones normales para ayudarnos. Pedro viene de una lesión, solo hizo un entrenamiento. Vino Varela porque tenía que venir, pero está lesionado".

"Están lesionados Thiago Maia, Erick Pulgar, David Luiz, Filipe Luís y Víctor Hugo. Y aun así hicimos un primer tiempo brillante, jugamos agresivos. Presionamos. Hicimos dos goles, uno de ellos anulados. Goles limpios en mi opinión. Nos íbamos al descanso por 2 a 0. Ese fue el resultado", agregó.

Pero eso no fue lo único, ya que aseguró que nunca fueron superados pese al resultado. "En el segundo tiempo, Fluminense siguió con un juego que es normal para ellos. Crearon el primer gol y la jugada a balón parado del segundo gol. Fue un segundo tiempo en el que no se jugó como quería. El balón debería haber rodado más y no fue así", complementó.

Posteriormente Vítor Pereira fue consultado por los cambios, entre ellos Arturo Vidal, quien ingresó a la cancha en los 65' de juego. "Nuestras opciones estaban en el sentido de, primero, Mateusão al frente porque es un atacante que ataca en profundidad. El Fluminense tenía más el balón, en nuestro medio campo. Mateusão estaba atacando al espacio, es agresivo, podía robar un balón. Parecía que era la opción correcta".

Ahí el técnico respaldó al King, quien ha estado en la mira de los hinchas en las últimas jornadas. "Con Everton y Vidal pudimos controlar más el balón", destacó. "Lo de Leo fue forzado", añadió.

Finalmente, Vítor Pereira dijo comprender el sentir de los fanáticos. "Entiendo a la afición porque, como yo, se frustran porque después de tanto trabajo, los jugadores creyendo, haciendo lo que deben y nosotros perdiendo la final, es difícil de explicar. Pelota muerta, tropiezo. Difícil de explicar. Tenemos semifinal, estamos convencidos de que llegaremos fuertes para competir en Río".

¿Cuándo juega el Flamengo?

Tras la derrota con el Fluminense, en el Flamengo ahora solo queda levantar la cabeza y pensar en lo que viene. El desafío no es menor, ya que por delante tienen las semifinales del Campeonato Carioca, donde buscarán sanar sus heridas.

El próximo partido del Mengao será este fin de semana, pero dependerá de lo que pase esta noche con Vasco da Gama, que está a tres puntos y con chances de quitarles el segundo lugar de la tabla de posiciones.