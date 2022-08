Flamengo vs Sao Paulo | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING a a Arturo Vidal por semifinales de la Copa de Brasil

En el marco del partido de ida de la semifinal de la Copa de Brasil, el Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar irá hasta el Morumbí para medirse ante Sao Paulo buscando dar el primer golpe de la llave para cerrar la clasificación con su gente a mediados del mes siguiente.

Los volantes chilenos viven distinta suerte hoy por hoy en el Mengao, el King es figura en el mediocampo y partido a partido se va ganando un lugar en el equipo. Pulgar, en tanto, aún no ha podido pisar la cancha con la camiseta del Flá, el fin de semana tuvo su primera citación ante Palmeiras por el Brasileiraro, pero no se estrenó y para este partido no será considerado por Dorival Júnior.

Flamengo llega a estas instancias tras eliminar a Athletico Paranaense en cuartos de final con un global de 1 a 0; en la ida no se hicieron daño con Vidal desde el minuto 60 en cancha, mientras en la vuelta vencieron por 1 a 0 y Arturo fue titular hasta los 83'.

Los Paulistas, por su parte, dejaron al América Mineiro en el camino anteriormente venciéndolos por la cuenta mínima en la ida e igualando 2 a 2 por la vuelta.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Flamengo vs Sao Paulo por la Copa de Brasil?

Flamengo vs Sao Paulo juegan este miércoles 24 de agosto a las 20:30 hrs de Chile en el Estadio Morumbí, en Brasil.

