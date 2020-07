Roberto Rojas critica a Arturo Vidal: "Debe preocuparse principalmente de los niños"

El video fallido de Arturo Vidal por Instagram sigue dando que hablar, y ahora fue el turno de Roberto Rojas, ex arquero de la selección chilena y que de alguna forma criticó al King.

��⚽¡CÓNDOR ROJAS EN VIVO!

En el Programa Fútbol en Casa emitido por Redgol, el Cóndor habló sin tapujos sobre el hecho que protagonizó el volante del Barcelona.

"El jugador al ser una persona pública debe cuidar su imagen, él (Vidal) debe preocuparse de los niños principalmente, porque van a estar marcados por la actitud de un atleta de aquí a varios años más", aseguró.

Roberto Rojas en un partido de exhibición en el Estadio Monumental (Agencia Uno)

Agregando que "hoy día se pierde mucho tiempo en estupideces, se hace un video sin sentido y mensaje alguno, y eso no sale bien, no combina con lo que se debe transmitir a los jóvenes", aseguró.

También el ex entrenador de Sao Paulo fue muy crítico de los dirigentes actuales, comparándolos con los de su época.

"Hoy día, si me preguntas si el fútbol está limpio, te digo no, no está limpio. Lo que cambiaron, y mira te diré una frase muy fuerte, la mierda es la misma y lo único que cambiaron son las moscas. Si hubo corrupción de tal forma como en el pasado, hoy continúa habiendo corrupción. La corrupción en el fútbol ahora está con otras situaciones y a otro nivel, pero continúa lo mismo" cerró.