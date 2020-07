Felipe Bianchi: "No quiero ver a Arturo Vidal como los videos que sube Maradona, en cinco años más"

Este miércoles en el programa Después Te Explico en Redgol, estuvo invitado el periodista de Radio La Clave, Felipe Bianchi, el que se refirió a varios temas, entre ellos, el video fallido de Arturo Vidal en Instagram.

Luego de que Elías Figueroa asegurara que "la parte fuera del fútbol es el problema. La verdad es que uno es ejemplo para muchos niños y eso uno lo tiene que sentir, de ser un ídolo y ejemplo para muchos", se abrió el debate respecto al impacto de las publicaciones del volante del Barcelona.

En ese sentido Felipe Bianchi dejó en claro que no esta de acuerdo con Don Elías. "Yo no creo mucho que los futbolistas o artistas, tengan la obligación de ser un ejemplo para nadie, no comulgo con eso", comenzó diciendo el periodista deportivo.

Arturo Vidal en su última temporada con el Barcelona (Getty Images)

Para el ex Mega, más allá de que el jugador sea un ejemplo o no, lo que debe importar de una buena vez, es el propio Arturo Vidal.

"Lo que sí me preocupa y que es una constante de muchos años, es que Arturo Vidal tiene un problema, tiene una enfermedad, lo han dicho varias personas que han estado con él, y también lo hemos notado todos, porque ha sido público, para que vamos a hablar del Ferrari, de la selección, bautizazo y basta con recordar con el libro de Giorgio Chiellini, donde dice que Vidal tiene problemas con el alcohol", puntualizó.

Bianchi igualmente se rinde ante la capacidad del King. "Con los problemas que ha tenido con el alcohol Arturo Vidal, da cuenta que es un superdotado físicamente", destacó.

Para el final, el Premio Nacional de Periodismo, hizo un una descarnada proyección respecto al mediocampista.

"Más que ser ejemplo, a mi me preocupa Arturo Vidal, porque uno termina tomándole cariño a los jugadores que han sido tan importantes para la selección. Más de alguien tendría que poder ayudarlo y yo no quiero en cinco años o seis años más, ver a Arturo Vidal en los videos como he visto a Maradona, eso sí que no quiero, me daría mucha pena, mucha tristeza y espero que alguien de su entorno lo saque de esa situación porque le está pasando hace mucho tiempo", cerró.