Hace seis años la Roja le ganaba la Copa América Centenario a Argentina en definición a penales, lo que Arturo Vidal no dejó pasar y recordó ese gran momento de nuestra selección.

Hay sabios que dicen que no es bueno vivir de los recuerdos. Sin embargo, para el fútbol chileno no cuenta esa frase y Arturo Vidal rememoró lo que fue la Copa América Centenario conseguida con la selección chilena, al derrotar a Argentina por penales en New Jersey.

Esta jornada subió a sus redes sociales juna imagen con ese trofeo, que significó para la Roja ser bicampeón de América, un hito inédito para el deporte nacional y que marcó a fuego a la llamada generación dorada.

En la definición batió a los trasandinos por 4-2, recuperándose además del penal fallado por el King en el inicio de la definición, lo que pudo costarle el título al equipo que en aquella ocasión dirigía Juan Antonio Pizzi.

Vidal señaló luego de ese título que "estamos muy contentos y esperamos seguir mejorando. Esta generación de jugadores es para ponerse de pie. Esto es para le gente que siempre ha confiado en nosotros".

Además manifestó que "los equipos cuando se unen ganan campeonatos. Estoy contento por lo que se hizo", dejando en claro que ese grupo de jugadores siempre tuvo un camarín muy sólido que sirvió para llegar al éxito.



También Vidal habló sobre una charla que tuvo con Lionel Messi, que falló su penal al disparar para afuera. "Messi es el mejor, pero Chile fue el equipo más fuerte. Le dije a Messi que estuviera tranquilo, que en la cancha dio todo", comentó.

En tanto la Conmebol destacó sobre Vidal en esa época que era "el káiser de la Roja" y que "con alma de guerrero y pegada de 'Rey', el chileno Arturo Vidal es el motor de juego de una selección chilena que deja en claro por qué es el campeón de América".