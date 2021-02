La admiración de Martín Lasarte por Arturo Vidal: "Los uruguayos sentimos el fútbol así"

Martín Lasarte es el nuevo entrenador de la selección chilena y en Redgol recordamos una amplia conversación de fútbol que tuvimos con el estratega uruguayo y donde dejó en claro su opinión sobre Arturo Vidal.

Por esos días Rubén Sosa había declarado a diferentes medios que el King parecía seleccionado uruguayo, algo con lo que Machete está de acuerdo, explicando eso sí que la referencia era "con mucho respeto".

"Vidal tiene un signo identificatorio con lo que nosotros entendemos como jugador de elite para nosotros y cuando lo vemos en otros nos congratula, nos gusta y a veces lo terminamos adoptando y con Arturo pasa eso", afirmó.

Lasarte agrega que "yo siempre veo a Vidal dando pelea, batallando, nunca renunciando, siempre un poco más y nosotros sentimos el fútbol desde ese lugar y se me ocurre que un uruguayo que lo vio, lo pudo decir".

Consultado respecto a si el King fuera uruguayo sería parte del once de esa selección, Machete no tiene dudas: "Arturo juega en el máximo nivel cómo no va a poder, podría, habría que ver a quién sacar".

Para el final, Lasarte aseguró que Arturo Vidal y Luis Suárez fueron los únicos que pagaron los platos rotos luego de la dura derrota ante el Bayern Munich por la Champions League al tener que partir del Barcelona.

"Los que pagaron fueron Suárez y Vidal y fue muy injusto. Después del partido se tenían que ir todos, luego había una lista de ocho y al final terminaron yéndose dos, porque Rakitic se quería ir hace rato, se fueron dos cuando no correspondía que fuera así. Frente al Bayern el mejor fue Vidal", cerró.