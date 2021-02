La misión especial que Lasarte le encomienda a la Generación Dorada de la selección chilena

Martín Lasarte está a detalles de ser oficializado como nuevo entrenador de la selección chilena. Y como el archivo no muerde, fuimos por las declaraciones antiguas del uruguayo sobre la Roja, para encontrar una opinión que permanece vigente.

En la antesala del debut de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, el 6 de octubre de 2020, Lasarte se subió a La Redgoleta de Redgol para anticipar el partido entre Uruguay y la Roja en Montevideo.

Fue el momento donde elaboró una potente teoría respecto al recambio y las diferencias generacionales en un equipo de fútbol, y específicamente en la selección chilena, apuntándole a los jugadores más experimentados una misión fundamental.

"En Chile hay una realidad y lo digo por que ustedes mismos (los chilenos) lo han dicho. La Generación Dorada empieza a pedir paso a otros, porque es una realidad cronológica. Y quizás generacionalmente no los tenga. O capaz que sí, jugadores siempre hay", decía.

"No es fácil que los jugadores jóvenes tengan el nivel que tuvieron los de antes. Estamos hablando de una selección que fue dos veces campeona de América, que fue a un Mundial, que fue protagonista. Y ahora, hay que tratar de suplir eso y esa pega le toca a (Reinaldo) Rueda, no le toca a otro", precisó el ex DT de Universidad Católica y Universidad de Chile.

Lasarte advertía que el desafío "no es fácil, pero todavía hay una base de esos jugadores, hay que intentar aprovecharla para que el camino de los nuevos sea más allanado, esté más claro. Hay una serie de jugadores: Pulgar, Maripán, Nico Castillo que está lesionado, una serie de jóvenes que pueden darle a Chile la posibilidad de recambio", explicaba.

Martín Lasarte llega a la selección con una experiencia de cuatro años en el fútbol chileno. Foto: Agencia Uno

La misión de los jugadores veteranos de la selección



Martín Lasarte se movía como un pez al hablar del fútbol chileno y entendía las diferencias entre las generaciones. "Están Vidal, Alexis, Medel, Aránguiz, Mena, Bravo, Jara, Vargas... y claro, para los nuevos debe ser impactante", reflexionaba en octubre pasado.

Pero en ese momento entendía la existencia de una misión que debían completar los más experimentados: "También hay una obligación en esos jugadores veteranos en aclimatar, en recibir, en adaptar a los jóvenes. Que no sientan ese salto tan inmenso, que es relativo, es corto, pero impacta. Si estás en la mesa, en la concentración o en el hotel y miras para un lado y para otro y te impacta", explicaba.

Por eso, siente que "más que la obligación del jugador joven, está la obligación del veterano: no, ven, siéntate acá, te vamos a contar historias, vas a ser parte. No hablo del juego, que le corresponde al entrenador, si no que del día a día, de la dinámica de la selección, de las tareas. Eso forma parte de la tarea del veterano", completaba el entrenador uruguayo.

La selección chilena espera la ratificación de Lasarte en el cargo para reiniciar su camino al Mundial de Qatar, que tiene como próximos compromisos los duelos del 25 y 30 de marzo contra Paraguay en Santiago y Ecuador en Quito, respectivamente.