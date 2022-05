La impactante aparición de Arturo Vidal como líder sindical de los futbolistas del mundo: "El fútbol es una fiesta, no un mercado de esclavos"

Una sorprendente aparición en el terreno sindical y de la defensa de los derechos de los jugadores profesionales protagonizó el chileno Arturo Vidal, que a través de Fifpro, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, alzó la voz en demanda de un calendario que "se implementen y se hagan respetar los períodos de descanso, ya sea mientras jugamos en nuestras ligas o en el período legal de vacaciones".

La declaración del mediocampista del Inter de Milán forma parte de una nueva ofensiva de la multigremial con el objetivo de intervenir el calendario del fútbol internacional, que hoy prácticamente no da descanso a los principales actores del deporte rey, entre sus exigencias a nivel de clubes y selección.

"La exposición acumulada nos pone en riesgo como jugadores, porque no sólo puede reducir nuestro rendimiento si no que también puede acortar las carreras de muchos colegas. Y en eso debemos ser responsables y pensar junto a todos los actores cómo se puede reducir. Esta situación afecta especialmente a los jugadores que tienen que recorrer largas distancias para ir a disputar sus partidos, como los sudamericanos. No es como Europa, donde todo está más cerca", puntualizó el Rey Arturo.

Por esta razón, el bicampeón de América hace un enfático llamado para hacer cumplir "los protocolos" en materia de descanso y precisó que "como en cualquier trabajo, es indispensable alejarse de las funciones que realizamos casi todo el año. Es una cuestión de salud mental también".

En ese sentido, Vidal destaca el trabajo que ha hecho Fifpro para establecer las condiciones que se les exigen a los futbolistas profesionales. "Hace rato que nuestros sindicatos nos han estado informando sobre esta problemática, en base a los datos proporcionados por la plataforma de seguimiento de carga de trabajo de Fifpro", valoró.

"Sabemos que (este sistema) mide la saturación de partidos, examinando la cifra de minutos que juegan los jugadores en forma consecutiva. Por eso, cuando hablamos lo hacemos con sustento. Todos estos números van en contra de las recomendaciones que hacen los científicos acerca del rendimiento, la salud y el despliegue físico de nosotros los futbolistas", llamó la atención.

Finalmente, el seleccionado chileno golpeó la mesa y aseguró que "los jugadores tenemos que ser capaces de luchar contra esto por nuestras carreras, por las familias, pero por el espectáculo sobre todas las cosas. No podemos estar expuestos a estos parámetros. El fútbol es una fiesta, no un mercado de esclavos", completó.

Arturo Vidal se encuentra de vacaciones luego de terminar su decimoquinta campaña en el fútbol europeo. Todavía no resuelve su salida del Inter de Milán, pero se adelanta que cambiará de camiseta. Uno de los destinos posibles es el Flamengo de Brasil.